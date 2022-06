Top Ganna prehiter za van Aerta in Rogliča

Kdo lahko na ravninski 31,9 km dolgi vožnji na čas užene svetovnega prvaka Filippa Ganno (Ineos), je bilo glavno vprašanje pred 4. etapo kriterija Dauphiné. Odgovor je bil: Nihče. Toda Italijanu se je zelo približal nosilec rumene majice Wout van Aert – zaostal je za pičli dve sekundi. Njegov slovenski moštveni kolega pri Jumbu Vismi Primož Roglič se je moral zadovoljiti s 5. mestom, a je pomembnejše to, da ostaja v boju za končno zmago in da tri tedne pred Tourom pedala vrti brez težav.

Ganna je na francosko generalko za Tour prišel z enim ciljem, zmagati v svoji paradni disciplini. Svoje delo je opravil z odliko. Zaradi velikega zaostanka v skupni razvrstitvi je startal med prvimi in ravninsko traso prekolesaril v času 35:32 (povprečna hitrost 53,850 km/h), odtlej pa vse do konca sedel na vročem sedežu vodilnega.

Ogrozil ga je le zadnji na cesti, rumeni van Aert, ki je imel na prvem merjenju vmesnega časa (11,6 km) celo 10 sekund naskoka pred italijanskim šampionom. Ko so se ure po 21 km ustavile drugič, je bila slika obrnjena, Ganna je imel 10 sekund prednosti. Kljub temu je bil zaključek dramatičen, belgijski as je močneje pritisnil na pedala in v cilj prikolesaril dobri dve sekundi prepočasi, da bi prekinil niz porazov v dvobojih s štoparico in Ganno. Z Italijanom na prvem in Belgijcem na drugem mestu sta se končali tudi zadnji svetovni prvenstvi v Italiji in Belgiji.

»Dolg dan je za mano, a pomembno je le, da ostaneš na vročem sedežu. Bilo je tesno, a na srečo sem zmagal,« ni skrival zadovoljstva Top Ganna po skupno 20. zmagi v karieri in že 18. v vožnjah na čas.

Najhitrejši med favoriti

Le eno manj ima Roglič (skupno 63, 17 v kronometrih), ki je bil precej višjim in težjim tekmecem konkurenčen le na prvem odseku, na katerem je za Ganno zaostal za sedem sekund in 17 za van Aertom. Nato se je njegova zamuda večala, na 2. vmesnem času je znašala 36, v cilju, v katerem je dosegel čas 36:14 (52,821 km/h), pa 42 sekund. V teh odsekih sta ga prehitela še Ethan Hayter (Ineos) in Mattia Cattaneo (Quick Step), kljub temu pa je bil Roglič najhitrejši med papirnatimi kandidati za končno zmago.

»Dobro je šlo. Nisem bil najboljši, a potrebujem takšne preizkušnje, da napredujem. Psihično sem zelo dobro. Zadovoljen sem s predstavo, močno sem pritiskal. Srečen sem. To je del priprav za Tour,« je povedal 32-letni Kisovčan, ki je skupno napredoval na 3. mesto.

V boju za rumeno majico ima škarje in platno njegova Jumbo Visma, kar trije njeni člani so v prvi četverici. Van Aert je prepričljivo v vodstvu pred Cattaneom (0:53), Rogličem (0:56) in Jonasom Vingegaardom (1:26). Rogla zagotovo ne bo neposredno napadel moštvenega kolega, a je pričakovati, da bo za naravno selekcijo poskrbela zahtevnost tras sklepnih 7. in 8. etape.

V soboto bo morala karavana premagati tri zahtevne klance, tudi Galibier in Croix de Fer, ki bosta letos del Toura, končala pa se bo v smučarskem središču Vaujany (5,7 km, 7,2 odstotni povprečni naklon). Odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo, cilj dirke je na izjemno zahtevnem vzponu na Plateau de Solaison (11,3 km, 9,2 %). Včerajšnje ravnice so bile kot nalašč za van Aertov stas s 190 cm in 78 kg, v klanec pa bo šlo bržčas hitreje z Rogličevimi 177 cm in 65 kg.