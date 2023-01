Tokrat tudi za Dušana Hauptmana

Tri zaporedne poraze s Cluj-Napoco, Crveno zvezdo in Joventutom so nanizali košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjih desetih dnevih. V nedeljo jih ob 17. uri čaka še en zahteven dvoboj – derbi 17. kroga lige ABA z Budućnostjo. Kljub težavnosti sezone je jasno, da bo v Stožicah tokrat praznično. Pod strop dvorane bodo namreč dvignili dres legendarnega Dušana Hauptmana s številko 10 in se spomnili njegove imenitne kariere.

Stara modrost pravi, da si lahko v grenkih časih posladkaš dušo z listanjem spominskih knjig in ogledovanjem fotografij iz prijetnejših obdobij. In teh v igralskih dneh Dušana Hauptmana ni manjkalo. Prve točke v Olimpijinem dresu (5) je dosegel v tedanji jugoslovanski ligi ob domači zmagi proti beograjskemu Radničkemu s 104:92 v sezoni 1982/83. Zadnji uradni koš je dodal v finalu slovenskega prvenstva 1997/98 s Kovinotehno Savinjsko Polzelo, 9. septembra 1998 je odigral še poslovilno tekmo s Cibono.

Njegovo bivanje v Tivoliju je bilo dolgo in uspešno, še posebno pa je zacvetelo z uvedbo metov za tri točke v evropski košarki jeseni 1984. Hauptman je kot plemenito vino z leti pridobil strelsko žlahtnost in med navijači vzdevek Dule Trica, med soigralci in trenerji pa vse večje zaupanje. Kot kapetan moštva se je veselil dveh izjemnih uspehov, osvojitve evropskega pokala leta 1994 in tretjega mesta v evropski ligi tri leta pozneje, kar z današnjega zornega kota zveni kot znanstvena fantastika.

Zdaj 62-letni Litijan, ki bo v nedeljo dobil zasluženo pozornost in dodatno energijo v boju s hudo boleznijo, bo kljub bogati zgodovini Olimpijinih košarkarjev šele tretji, čigar dres bodo dvignili pod strop dvorane. Ivo Daneu je dočakal počastitev leta 2007 pri 70 letih starosti, Marko Milič osem let pozneje pri 38 letih. Ostaja pa še več klubskih legend – nekatere so medtem že umrle –, na katere bi se kazalo spomniti. Nedelja bi lahko torej postala tudi mejnik, ko bo zdajšnja Cedevita Olimpija začela sistematično popravljati stare napake svoje klubske predhodnice. Bolje pozno kot nikoli.

Tudi Podgoričani so dolžniki

Budućnost sicer spada med dolžnice Ljubljančanov. V 3. krogu lige ABA jih je premagala z 80:74 kljub 20 točkam Josha Adamsa in 17 Yogija Ferrella. Njena bera v ligi ABA je 10:6 (Olimpijina 12:3), bolje pa ji kaže v evropskem pokalu, saj je s sedmimi zmagami v 12 nastopih šesta v skupini B. »Budućnost je naša stara tekmica, ima 12 izkušenih košarkarjev. Mi še ne pričakujemo vrnitve nobenega od poškodovanih igralcev, a so vsaj tisti, ki so v rednem pogonu, ostali zdravi in s pozitivno energijo. Naredili bomo vse, da bi zmagali, in vabim gledalce, saj bo nedelja poseben dan. Tako za vse nekdanje Olimpijine igralce kot za klub in navijače,« razmišlja stožiški trener Jurica Golemac.