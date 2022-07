To vam je gotovo ušlo: ste videli, kako jih po nosu 'fasal' Luka Dončić (VIDEO)

Četrtkov košarkarski spektakel v Stožicah je prinesel veliko nepozabnih trenutkov. Bilo je evforično, nabito s čustvi, za Luko Dončića pa tudi boleče. Med praznovanjem in proslavljanjem velike zmage so naši fantje v zrak dvignili Gorana Dragića in ga nekajkrat vrgli v zrak. V akciji je navdušeno sodelovala tudi maskota – Zmajček. Ta pa je po nesreči po nosu pošteno mahnil Luko.

Boleč udarec so posnele tudi kamere, a ker se je vse skupaj tako hitro dogajalo, verjetno tega med prenosom sploh niste opazili. Posnetek nesrečnega udarca je že zakrožil po spletu.