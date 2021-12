To so slovenski športni junaki leta 2021 (FOTO)

Koledarsko leto 2021 se bliža koncu in čas je, da potegnemo črto in izpostavimo najveličastnejše trenutke slovenskih športnikov.

Olimpijske igre polne presežkov

Iztekajoče se leto je Sloveniji v Tokiu na najpomembnejšem športnem dogodku leta prineslo kar tri zlata, ter po eno srebro in bron. Po fizičnih in psiholoških udarcih na letošnjem Touru je Primož Roglič dokazal, da se vedno znova pobere. Dokaz za to je zlata kolajna na olimpijskih igrah v vožnji na čas, kjer je tekmece premagal za več kot minuto.

Za športno plezalko Janjo Garnbret je bilo prav tako leto olimpijskih presežkov in osebnih mejnikov. 6. avgusta je postala prva olimpijska prvakinja športnega plezanja. Tekmovalno sezono je sklenila s četrtim osvojenim naslovom zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti.

Kanuist Benjamin Savšek je pri 34 letih svoji izjemni karieri postavil zlato piko na i. Po naslovu svetovnega in evropskega prvaka je v Tokiu osvojil še zlato olimpijsko medaljo. Zmagal je na veličasten način, saj je vse ugnal za več kot tri sekunde.

Judoistka Tina Trstenjak je potrdila sloves, da je tekmovalka za največje tekme ter se po naslovu olimpijske prvakinje iz Ria iz Tokia vrnila s srebrom. Sploh prvi poraz na olimpijskih igrah ji je zadala večna tekmica Francozinja Clarisse Agbegnenou. Kolesar Tadej Pogačar je že prvi dan iger osvojil bron v cestni dirki.

Košarkarjem zmanjkal en uspešen prodor ...

Ne smemo pa pozabiti na slovenske košarkarje, ki na tekmi za bron žal niso bili več pravi in so izgubili proti Avstraliji ter tako zamudili neverjetno priložnost za prvo olimpijsko odličje Slovenije v ekipnih športih. Vprašanje je, ali se nam bo sploh še kdaj v doglednem času ponudila podobna ...

Luka Dončić je na na prvi tekmi na olimpijskih igrah Argentincem nasul kar 48 točk, sedem manj od rekorda turnirja. Turnir nam bo ostal v spominu tudi po prodoru Klemna Prepeliča v zadnjih izdihljajih polfinalne tekme proti Franciji, ko je dobil blokado Nicolasa Batuma ...

Evropski podprvaki

Odbojkarji so nadaljevali pravljico, ki traja od leta 2015. Zagotovo je za njimi najboljša sezona nasploh, postali so prva slovenska ekipa v najbolj priznanih športih z žogo, ki je še tretjič osvojila kolajno na velikih tekmovanjih, znova so postali evropski podprvaki. Srebrna kolajna na evropskem prvenstvu pa ni bila edini uspeh slovenske ekipe. V Riminiju je uspešno nastopala tudi v ligi narodov, sploh prvič v zgodovini. Izbranci Alberta Giulianija so po nekaj odmevnih zmagah po dolgem času ugnali tudi Francoze, se uvrstili v polfinale, tekmovanje pa končali na četrtem mestu.

Kolesarska pravljica se nadaljuje

Slovensko kolesarstvo na najvišji svetovni ravni še naprej niza izjemne rezultate zahvaljujoč predvsem prej omenjenima Pogačarju, Rogliču ter Mateju Mohoriču. Ne le olimpijske medalje, Pogačar je po presenetljivi zmagi na dirki po Franciji 2020 tudi letos ubranil rumeno majico. Ta niti za trenutek ni bila vprašljiva, še posebej, ko je zaradi poškodb po dveh grdih padcih moral odstopiti njegov največji tekmec Roglič.

Slednji je tako kot Pogačar bil od tekmecev prepričljivo boljši na La Vuelti, saj je svoje najbližje zasledovalce na dirki po Španiji za sabo pustil za več minut. Posledica je bila prepričljiva zmaga in vpis v anale španske pentlje. Le Španec Roberto Heras se lahko tam pohvali z več zmagami, ima namreč štiri.

Mohorič se je v letu 2021 izkazal s štirimi zmagami ter še devetimi drugimi mesti, med njimi je tudi skupno drugo mesto na dirki po Beneluksu in Poljski.

Nika Križnar osvojila veliki kristalni globus

Ne gre pozabiti na smučarsko skakalko Niko Križnar, ki je v ruskem Čajkovskem spisala zgodovino. Na zadnji preizkušnji svetovnega pokala v tej sezoni je osvojila tretje mesto in prišla do skupne zmage ter velikega kristalnega globusa.

Polfinale Rolanda Garrosa

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je imela v polfinalu OP Francije predvsem v 1. nizu priložnosti, ki jih ni izkoristila, ter po petih zmagah po dobri uri in pol vendarle priznala premoč Rusinji Anastasiji Pavljučenkovi.