Prvič kot član Lakersov! To so Lukove besede ob prestopu: »Navdušen sem, da bom igral tukaj, kjer je igralo toliko legend« (VIDEO)

Košarkarski svet je pretresla novica, da je Luka Dončić, 25-letni slovenski košarkarski as, ki se je že v svoji prvi sezoni v NBA okitil z nazivom novinca leta ter večkrat nastopil na tekmi All-Star, zapustil Dallas Mavericks in se preselil k Los Angeles Lakers.

Ta prestop mnogi označujejo kot enega najšokantnejših v zgodovini lige NBA. Po nekaterih zapisih na družbenem omrežju X je bil Dončić ob novici vidno razburjen, kar odpira vprašanja o vplivu tovrstnih menjav na čustveno stanje igralcev.

Na uvodni novinarski konferenci je navijačem in ljubiteljem košarke sporočil, da je hvaležen za to neverjetno priložnost. »Hvaležen sem za to neverjetno priložnost. Košarka mi pomeni vse in ne glede na to, kje igram, bom vedno igral z enakim veseljem, strastjo in ciljem – osvojiti prvenstva. Mislil sem, da bom z Mavericksi ostal vedno, ampak to je nov začetek, imamo ocean (se je nasmejal), sem navdušen, da bom igral tukaj, kjer je igralo toliko legend. To je njihova odločitev, ne bom je komentiral in pri tem nisem imel nič.«

Na vprašanje, ali se bo njegova poškodba ponavljala, je Luka odgovoril, da ne. »Prvič sem si vzel čas zase, za počitek, da se pozdravim poškodbo in se vrnem na igrišče 100 odstoten.«

Pri spremembi moštva pa bo Luki pomagalo, da bo videl v ekipi znane obraze.

Prestop je sprožil razprave

Poteza ima velike posledice za obe ekipi – Lakersi bodo pridobili na prepoznavnosti in privabili še več navijačev, medtem ko se Dallas sooča s kritikami, da so s to odločitvijo ogrozili svojo konkurenčnost v prihodnjih sezonah.

Prestop je sprožil tudi razprave o zvestobi igralcev, taktičnih manevrih klubov pri menjavah in pravičnosti postopka, saj nekateri vodilni v ligi izražajo nezadovoljstvo nad ekskluzivnostjo tega dogovora, poročajo ameriški mediji in družbena omrežja. Kljub burnim odzivom je jasno, da bo ta poteza močno vplivala na prihodnost NBA in prinesla nove razburljive dinamike v naslednjih sezonah.

Dončić, ki bo tudi v novi sredini na dresu nosil številko 77, bo najverjetneje v dresu jezernikov prvič zaigral že naslednji teden proti Utahu. Slovenski as ni stopil na parket vse od božiča, ko si je poškodoval mečno mišico.

Nameraval je ostati

Dončićeva nenadna menjava ekipe je pretresla ameriški športni svet. Presenetila pa je očitno tudi slovenskega reprezentanta, ki je po informacijah nekdanjega košarkarja Dallasa Chandlerja Parsonsa novico o šokantni menjavi sprejel s solzami.

Parsons, katerega izjave povzema Sports Illustrated, navaja še, da je Dončić ravno minule dni v Dallasu kupil 15 milijonov dolarjev vredno hišo, saj je v Teksasu nameraval ostati. Poleti bi namreč moral podpisati tako imenovano superpogodbo za pet let v višini 345 milijonov dolarjev, s čimer bi postal najbolje plačan igralec v ligi NBA. Košarkaški superzvezdnik se je na družbenih omrežjih z ganljivim zapisom zahvalil navijačem teksaškega kluba Dallas Mavericks.

Na družbenih omrežjih se je zdaj oglasila tudi njegova mati, Mirjam Poterbin. S sledilci je na Instagramu delila daljši zapis, v katerem je zapisala, da je ponosna nanj in da bo vedno imel njeno podporo. Za Areno Sport pa je spregovoril Lukov oče Saša Dončić, ki je iskreno povedal, da ga je ravnanje Dallasa tudi osebno prizadelo in da je bilo hinavsko.