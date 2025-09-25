To je slovenski športnik, ki si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

ROKOMET

Aljuš Anžič je največji dragulj slovenskega rokometa. V petek zvečer bo s Celjem PL izzval prvaka Slovana.

Ob žrebu parov za sezono 2025/26 v ligi NLB so v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško na koledarju z debelim flomastrom obkrožili 4. kolo. Petkov derbi s Slovanom (20.00) bo dal trenerju Klemnu Luzarju prvi bolj merodajen odgovor na vprašanje, ali je mlada celjska ekipa lahko kos branilcem naslova z Urošem Zormanom. Eden izmed njegovih glavnih adutov bo 17-letni celjski biser Aljuš Anžič, ki se je zelo dobro znašel med člani 26-kratnih državnih prvakov. Že nekaj časa je znano, da je Anžič talent, kakršen se ne rodi vsako desetletje. Ni ga kar tako želela pri tako rosnih letih v svoje vrste ...