Tjaša Kysselef: Prezgodnji finale ni izgovor

Telovadka Tjaša Kysselef je na sredozemskih igrah v Oranu branila srebrno odličje v preskoku s prejšnjih iger pred štirimi leti. Tokrat se ni požlahtnila, končala je na četrtem mestu z enako oceno 13,200 kot osvajalka bronastega odličja, Italijanka Angela Andreoli. Tjaša pa je grenko četrto mesto sprejela s solzami.

Žal se po srebrni Tarragoni preskok ni izšel na igrah v Alžiriji. Kako bi vse skupaj ocenili, kaj so bili razlogi, da se skoka nista sestavila v mozaik s kolajno?

»V bistvu bi svoje skoke ocenila kot povsem solidne, v redu so bili izvedeni, sicer pri doskoku z manjšimi koraki. Skoki in ocena so torej povsem v redu, kar me je malce vrglo s tira, je dejstvo, da imam enako oceno kot tretjeuvrščena Italijanka. Na četrto mesto sem zdrsnila zaradi nižje izhodiščne ocene.«

Kljub oceni solidno vseeno izvedba skokov ni bila takšna, kot bi si to pred tekmovanjem želeli?

»Predvsem doskoka nista bila po mojih željah, glede na položaj in okoliščine, ki sem jih imela tukaj in ta trenutek, ob tej uri, se mi zdi, da sem postorila svoj maksimum.«

Je bil finale v preskoku, začel se je ob 9.30, torej prezgodaj?

»Prezgodaj ni moj izgovor. Ne uporabljam tega, da če bi skakala šest ur pozneje, pa bi bilo recimo kar koli bolje. Preprosto, punca, ki je na koncu osvojila bronasto odličje, je imela morebiti za malenkost lažji skok. A je dobila visoko končno oceno, tako visoke nisem pričakovala, verjetno tudi drugi ne. Pri povprečju ocen se je izkazalo, da sva na koncu na istem, a se je nato gledalo izhodiščno oceno.«

Kaj se je dogodilo v kvalifikacijah na vašem drugem orodju gredi, tam se niste prebili v finale?

»Preprosto sem na tem orodju imela veliko treme, veliko sem se tudi majala med samo izvedbo vaje. Akrobatika oziroma prvine niso bile lepo izvedene, tudi doskok ni bil ravno trden. Zavedam se, da s takšno vajo ne morem posegati po uvrstitvah v finale na gredi.«

Na sredozemskih igrah se je tekmovalo na orodju znamke Gymnova, ki vam manj ustreza kot Spiethovo orodje.

»Glede na to, da smo imeli podij, to pomeni, da je bilo telovadno orodje dvignjeno, je bila to za nas zelo velika prednost. Orodje Gymnove na podiju je veliko lažje prenesti, kot da bi bilo postavljeno povsem na tleh. Tako da sem bila s tem zadovoljna.«

No, sredozemske igre so za to področje velik športni dogodek. Kako ste sami kaj doživeli vzdušje, nastanitev in hrano v sredozemski vasi za športnike?

»Hrana je povsem v redu, morebiti bi bil lahko izbor malce raznovrstnejši, a se ne pritožujem kaj dosti.«