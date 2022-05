Tio Cipot: Za Maribor smo vedno nabrušeni

Mariborski nogometaši so se razveselili darila Radomljanov, ki so v zadnji tekmi 35. kroga 1. SNL na Bonifiki presenetili Koprčane (3:1, Ivan Borna Jelić Balta 27.; Mario Čuić 25., Ivan Ćalušić 31., Gedeon Guzina 56.), a pot do 16. šampionske zvezdice pelje skozi Mursko Soboto. Tam jih v nedeljo z Muro čaka na zadnjih tekmah nerešljiva uganka. In tudi tretji član iz Murine nogometne družine Cipot, po očetu Fabijanu ter dve leti starejšemu bratu Kaiju še 19-letni Tio Cipot.

»Tekme proti Mariborčanom so za nas posebne. Ta bo imela še dodatno težo. Poln stadion, zadnji krog, vrhunsko igrišče, bitka za prvaka. Ne vidim razloga, zakaj ne bi – kot vselej proti vijoličnim – igrali skrajno motivirano. Evropa je bila naš prvi cilj, ampak nismo se še odrekli tretjemu mestu,« je poudaril Tio, strelec dveh golov v tej sezoni, ki je bila za Sobočane znova prelomna. Črno-beli so branili lovoriko, odšel je tvorec uspehov trener Ante Šimundža, nasledil ga je Damir Čontala ...

»Ante je bil tudi diktator v pozitivnem pomenu, naučil me je profesionalizma. Bil je moj prvi članski trener, prvi, ki me je vpeljal v svet 'odraslih' nogometašev. Od njega sem se veliko naučil. Pod Damirjem smo dosegli osnovni cilj, ujeli smo se, ker je dober vodja, spoštujemo ga in upoštevamo,« je Cipot kot izkušen mož opisal trenersko menjavo in značilnosti, s katerimi se je srečal v generacijskem prehodu.

S prijatelji najraje ribari

Šele v zadnjih tekmah se je igralno raznovrstni Tio ustalil v vlogi povlečenega napadalca. »Če sem iskren, mi najbolj ustreza položaj krilnega napadalca, ki se pomika nekoliko v sredino in napada iz ozadja,« je prepričan eden od najbolj nadarjenih slovenskih igralcev svojega rodu, ki končuje srednjo zdravstveno šolo. »Učitelji mi gredo zelo na roke, ves čas me spodbujajo in podpirajo na športni poti.«

V prostem času najbolj uživa v družbi prijateljev, ki niso okuženi z nogometom. »Večkrat na teden smo skupaj, z njimi se odklopim in napolnim z močjo. Najraje ribarimo v okoliških jezerih. Lovimo krape in amurje,« je odkril enega svojih najljubših konjičkov še vedno samski Tio. »A to še ne pomeni, da sem nedosegljiv. Rad sem v družbi deklet.« Zdaj vrstnice vedo, kakšen je njegov status.

Bo točka naskoka dovolj? Vrstni red: Maribor 67, Koper 66, Olimpija 59, Mura 57, Bravo 48, Radomlje 45, Domžale 44, Celje 42, CB24 Tabor 29, Aluminij 23.

Nogometni konec sezone je pomenljiv. Koprsko zmagoslavje v pokalnem tekmovanju je Sobočanom odprlo pot v Evropo. Predvsem Primorci se nadejajo oddolžitve.

»Hlač zagotovo ne bomo slekli. Za nas je Maribor motivacija, večje ni. Res pa je, da tekme z drugimi spadajo med male. So pa vse s Koprčani težke – na Bonifiki ali v Fazaneriji. Verjemite, vcepljen imamo tekmovalni gen. Povrhu sem po naravi zelo tekmovalen tip, z bratom Kaijem negujeva zdravo tekmovalnost,« je zaokrožil svojo predstavitev postavni Tio.