Tina Trstenjak na novi poti

V Celju so zelo ponosni na 32-letno judoistko Tino Trstenjak, ki nas je v zadnjih desetih letih s svojimi vrhunskimi športnimi uspehi navduševala in povezovala. Zaradi svoje borbenosti, neomajne volje, trdega dela, odrekanja in tudi srčnosti ter skromnosti je postala ena najboljših in najbolj priljubljenih slovenskih športnic.

Vpisala se je v knjigo gostov. FOTO: MOC

Tina Trstenjak je na svoji športni poti dosegla pravzaprav vse, kar lahko športnik doseže.

Ob koncu njene športne kariere jo je sprejel župan Matija Kovač in ji iskreno čestital ter se ji zahvalil, ker je z izjemnimi dosežki razveseljevala športne navdušence in ne nazadnje ponesla ime Celja po svetu. V zahvalo ji je podaril priznanje, sliko cesarice Barbare in šopek ter ji zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje. »V čast mi je, da lahko čestitam tako izjemni športnici, kot je naša Tina. Vrednote, ki jih je izkazovala s svojim delom, pa so tiste, ki jih želimo približati vsem občanom in občankam, še zlasti pa mlajšim, ki jim je lahko takšna vrhunska športnica vsekakor velik zgled,« je dejal župan Kovač. Trstenjakova je bila počaščena in vesela, ker takšnega sprejema niti ni pričakovala.

Nova karierna pot

»V resnici sem zdaj končala športno pot in začenjam novo, karierno. Za zdaj lahko povem le, da bom poučevala trenerje na svetovni zvezi, ki ima svojo akademijo, o drugih načrtih pa je še preuranjeno govoriti,« je dejala in se vpisala v knjigo gostov. V sproščenem in prijetnem vzdušju je poklepetala s podžupanom Urošem Lesjakom, vršilcem dolžnosti direktorja občinske uprave Gregorjem Delejo in vodji nekaterih oddelkov celjske občinske uprave. Sprejema so se udeležili še predsednik Judo zveze Slovenije Lovro Galuf, podpredsednik Športne zveze Celje Branko Črepinšek in trener judo kluba Z' dežele Sankaku Marjan Fabjan.

Tina Trstenjak je na svoji športni poti dosegla pravzaprav vse, kar lahko športnik doseže. Prvič je mednarodni uspeh slavila leta 2013, ko je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo v svoji kategoriji do 63 kilogramov. Leta 2014 je osvojila naslov evropske podprvakinje ter bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. Leta 2015 srebrno medaljo na evropskih igrah in kot prva slovenska judoistka tudi naslov svetovne prvakinje. Leta 2016 je postala še evropska prvakinja.

Na olimpijskih igrah v Riu je istega leta osvojila zlato olimpijsko medaljo in postala slovenska športnica leta, leta 2017 je prejela Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek. Postala je judoistka leta 2016. Na judoističnem grand slamu v Parizu leta 2017 je zmagala v vseh borbah ter postala zmagovalka turnirja. Drugič je postala evropska prvakinja. Na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila srebrno medaljo in postala olimpijska podprvakinja.