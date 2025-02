Tina Maze: Andrea je pomagal meni in pomagal bo Andreji

Do konca 48. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju sta ostala le še dva dneva. Približuje se čas končnih analiz, pogledov v prihodnost in odhoda s spomini s tega tekmovanja.

Zaradi izjemne organizacije in polnih tribun si ga bo v lepi luči ohranila tudi Tina Maze, dvakratna olimpijska zmagovalka in štirikratna svetovna prvakinja, zdaj strokovna komentatorka za Eurosport.

Do konca največjega tekmovanja alpske smučarske karavane v predolimpijski zimi sta le še dva dneva. Kako bi se vi ozrli k doživetemu na Solnograškem?

»Že uvodna slovesnost mi je bila zelo všeč. Prav posrečen je bil tisti prvi dan s paralelno preizkušnjo in sploh ugotavljam, da sta na tem prvenstvu tako paralelna tekma kot tudi kombinacijska dobili nek smisel in sta tudi privlačni za občinstvo. To mora biti šov, na tem bi morali v prihodnje delati. Tokrat je to prirediteljem in ustvarjalcem večinoma uspelo. Morda je bilo le malo predolgo vse skupaj, a ideja v ozadju je bila prava.«

Zdaj uživa v strokovnem komentiranju. FOTO: David Dörre

Kar pa vam ne more narisati nasmeha na obraz, so izidi pod pričakovanji slovenske smučarske reprezentance. Spomnimo, kako ste bili vi potrti že ob 4. ali 5. mestu, doslej je bil že takšen dosežek za Žana Kranjca in druščino v Saalbach-Hinterglemmu oddaljen ...

»Treba si je priznati, da se male nacije lahko hitro znajdemo v težavah. Poglejte primer Slovaške. Zdaj Petra Vlhova ne more tekmovati. Dobro, Slovaška sicer nima ne vem kakšne smučarske prepoznavnosti, toda šampionka, kot je ona, privablja množico gledalcev, novinarjev, pokroviteljev in ta šport pri priči tudi v njeni domovini postane prav priljubljen. Spomnite se navzočnosti izjemnih navijačev iz Slovaške v Mariboru ali Kranjski Gori.

Toda po drugi plati zdaj ni nikogar, ki bi nadaljeval po poti njenih uspehov. Manjše nacije uživajo v trenutku, ne gradijo pa nove zgodbe. Pri nas smo smučarsko, hvala bogu, še vedno bolje organizirani kot denimo omenjena Slovaška, nismo pa Švica ali Avstrija. Nismo nacija, ki bi na tej ravni skrbela za smučarske naraščajnike in potem seveda ni lahko nadaljevati niza kolajn in odmevnih uvrstitev. Ni velike luknje, je bila vendarle za menoj na stopničkah Ilka Štuhec, pa za njo Žan Kranjec in smučanje ima še vedno lepo tradicijo pri nas, zato verjamem, da ne bo vse skupaj kar propadlo.«

Zanimivo je tudi novo sodelovanje, in sicer za kondicijsko pripravo, vašega partnerja in nekoč trenerja Andree Massija z našo vodilno slalomistko Andrejo Slokar. Kako to ocenjujete in kaj si mislite o Massijevi vrnitvi k smučarskemu športu?

»Na to gledam zelo pozitivno. Če kdo lahko ponudi kaj dobrega tekmovalcem, je to prav Andrea. Meni je kot trener ogromno pomagal. Hvaležna sem mu, koliko pozornosti je namenil naši družini. In seveda razmišljam, da bi bilo preveč zanj, ko bi zdaj postal glavni trener in vse leto živel za tekmovalni šport ter bil več kot 300 dni od doma. Ne vem pa, koliko energije mu je še ostalo.«

Na olimpijskih igrah 2014 je osvojila dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik

Moram vas še vprašati, kako pa ste sami zadovoljni s svojo vlogo tukaj – zdaj ste si kot strokovna komentatorka Eurosporta nabrali že precej izkušenj, kajne?

»Drži, je pa na slehernem tekmovanju zame kaj novega. Tukaj nas je zdaj kar pet nekdanjih tekmovalcev, ki delamo za Eurosport, moramo si racionalno razdeliti vloge. Pogrešam enega šefa, da bi odločno povedal, ti boš delala to in ti nekaj drugega.«

Kako pa potemtakem usklajujete urnik z Andreo, ki je zdaj, kot smo omenili, v ekipi Andreje Slokar, in vajino hčerko Anuk, pred kratkim je praznovala 7. rojstni dan?

»Predvsem v prvem tednu, ko sem morala narediti veliko intervjujev, je bilo zelo naporno. Takrat sem imela morda eno uro popoldanskega oddiha, v zadnjem delu prvenstva pa je vendarle bolj umirjeno, tako da se lahko tudi z vami pogovarjam, za to v prvem tednu preprosto ni bilo časa. Lepo je, da sem tu, naporno je, a uživam v pogovoru s tekmovalci. Nisem novinarka, toda tudi vaše delo dobro poznam in mi je zdaj bližje kot nekoč.«