Tina, Kaja in Andreja vrnili Slovenijo na zemljevid Evrope

Andreja Leški si je priborila svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih.

Končno posegla po želeni kolajni

Potem ko so slovenski judoisti novembra lani v Pragi po dolgih 18 letih prekinili niz osvajanja kolajn na prvenstvih stare celine, so se minuli konec tedna v udarnem slogu vrnili na (evropski) zemljevid. Iz Lizbone se vračajo s tremi kolajnami, ob evropski prvakinji(do 63 kg) sta se slovesne razglasitve udeležili tudi srebrna(do 57 kg) in bronasta(do 63 kg).Celjska šampionka Tina Trstenjakpremika mejnike slovenskega juda tako, kakor ruši tekmice na blazinah. Na evropskem prvenstvu v Lizboni je predvčerajšnjem bolj ali manj prepričljivo ugnala Madžarko(z iponom), Poljakinjo(z iponom), Nizozemko(z iponom) in v zaključnem obračunu še Rusinjo(z vazarijem) ter se ovenčala z zlato lovoriko.»Tokrat sem se počutila res močno – tako telesno kot psihično. Že od uvodnega dvoboja, ki mi običajno povzročajo določene preglavice, sem se borila dobro in potem se je le še stopnjevalo vse do finala,« je razkrila judoistka kluba Z'dežele Sankaku in priznala, da jo je Davidova, s katero se sicer dobro poznata, presenetila z močjo. Zmagovito prednost si je zagotovila z metom, ki ji ga je prek(38-letna Žalčanka je vodila Tino z roba tatamija) predlagal celjski strokovnjakPo finalni zmagi je Trstenjakova zadovoljno pokazala dvignjena palca, po slovesni razglasitvi, med katero so ji portugalski prireditelji zaigrali Zdravljico, pa ponosno tri prste – za že tretji naslov evropske prvakinje po Kazanu 2016 in Varšavi 2017. Toliko jih ni osvojil noben slovenski judoist, z dvema se lahko pohvali(Dunaj 2010 in Budimpešta 2013), ki se je sicer na tem tekmovanju kar osemkrat zavihtela na zmagovalni oder. Trstenjakova je zdaj že pri sedmih žlahtnih kovinah s prvenstev stare celine.»Da sem že tretjič zmagala na evropskem prvenstvu, je super. Tako sem dosegla nov mejnik v slovenskem judu, pa sem v Lizbono odpotovala predvsem zato, da bi ostala v tekmovalnem ritmu. Z rezultatom se nisem obremenjevala, pa je prišel sam od sebe,« je bila dobro razpoložena 30-letna Celjanka.Ni veliko manjkalo, pa bi v naši paradni kategoriji (do 63 kg) videli zgodovinski slovenski zaključni dvoboj na prvenstvih stare celine. Leškijeva, ki je bila kot druga nosilka – kakor prvopostavljena Trstenjakova – v uvodnem krogu prosta, se je po zmagah nad Srbkinjo(z vazarijem) in Italijanko(z iponom) prebila v polfinale, v katerem pa je morala priznati premoč Davidovi (z vazarijem).»Naredila sem napako, ki me je stala nastop v zaključnem dvoboju. Škoda, saj bi se lahko s Tino srečali v finalu, kar bi bilo res fenomenalno. Tako bi spisali še eno zgodovinsko poglavje,« je obžalovala 24-letna Koprčanka, ki je v dvoboju za tretje mesto z atraktivnim metom vrgla na hrbet Agato Ozdoba-Blach. »Za evropsko prvenstvo v Lizboni sem se načrtno pripravljala, to je bil moj vrhunec letošnje sezone. Izboljšala sem svoj najboljši dosežek na tem tekmovanju in končno posegla po kolajni, ki sem si jo tako zelo želela,« je bila na koncu do ušes nasmejana tudi judoistka Bežigrada.Od slovenskih reprezentantov so se do uvrstitev minuli konec tedna v Lizboni dokopali tudi sedmouvrščena(do 70 kg) ter(do 90 kg) in(nad 100 kg), ki sta pristala na devetih mestih.