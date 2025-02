Tina in Matic naj športnika

V Celjskem Narodnem domu so tudi letos pripravili tradicionalno, že 57. prireditev Športnik leta, ki jo ob podpori Mestne občine Celje pripravlja Športna zveza Celje. Letos sta bila za najboljša športnika minulega leta po izboru športne javnosti izbrana atleta in člana AD Kladivar Tina Šutej in Matic Ian Guček, za najboljši ekipi pa Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje in Nogometni klub Celje.

Guček je lani z več odmevnimi rezultati dokazal, da sodi med najbolj obetavne atlete v Evropi, Šutejeva pa je najboljša športnica leta postala tretjič zapored, saj že nekaj let sodi v sam svetovni vrh atletike. Guček je le za en glas prehitel drugouvrščenega deskarja Tima Mastnaka, za dva glasova pa tretjeuvrščenega nogometaša Žana Karničnika. Med športnicami se je za Šutejevo uvrstila še ena atletinja Klara Lukan, na tretje mesto pa košarkarica Lea Bartelme.

»Športniki, trenerji in funkcionarji ste dokaz, da se meje vedno znova premikajo. In to ne velja le na igriščih ali stezah. Premikate meje tudi tam, kjer se sprejemajo ključne odločitve, kjer iščete rešitve za obstoj in razvoj, kjer s svojo energijo in vizijo ohranjate šport kot pomembno vrednoto naše skupnosti,« je med drugim dejal celjski župan Matija Kovač.