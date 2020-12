Timi Zajc z odvetniki nad vodilne v skokih

Anže Lanišek je bil najboljši slovenski letalec v Planici.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Tako bi najlažje na kratko opisali razburljivo zračno bitko za kolajno, ki jo je nekoliko nepričakovano v svojo korist odločil Karl Geiger. Nemški as ni bil med najbolj vročimi kandidati za zmagovalni oder, precej večje možnosti za končno zmago so poznavalci tega športa pripisovali vodilnima v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu in Geigerjevemu rojaku Markusu Eisenbichlerju, ki sta se morala na koncu sprijazniti s srebrnim oziroma bronastim odličjem. "Nikoli si nisem mislil, da mi lahko tu uspe nekaj takšnega. Čisto sem iz sebe," je bil presrečen 27-letni Geiger, ki je za pičle 0,5 točke ugnal Graneruda – le za 40 centimetrov po več kot 900 preletenih metrih.

SP v smučarskih poletih v Planici – posamezniki: 1. K. Geiger (Nem) 877,2 (241, 223.5, 240.5, 231.5)

2. H. E. Granerud (Nor) 876,7 (221, 229.5, 239, 243)

3. M. Eisenbichler (Nem) 859,3 (220, 247, 234.5, 230)

12. A. Lanišek (Slo) 777,2 (196, 218.5, 215.5, 228)

20. B. Pavlovčič (Slo) 715,5 (207, 198, 203.5, 203.5)

21. D. Prevc (Slo) 712,7 (206, 206.5, 201.5, 207.5)

30. T. Zajc (Slo) 339,3 (205, 199)



























Imenitno predstavo največjih asov na 26. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici, na katerem so najbolj izstopali zlati Nemec, srebrni Norvežanin bronasti Geigerjev rojak, ki se jim je od slovenskih skakalcev z 12. mestom najbolj približal, je z domačega zornega kota zasenčil incident znotraj naše reprezentance.Ker jepo uvodnih dveh serijah posamične tekme, po katerih je bil šele na 27. mestu, prek družabnega omrežja instagram zahteval, da glavni trenerprevzame odgovornost za slab(še)e slovenske nastope, so ga na selektorjevo pobudo vodilni možje v naših skokih s predsednikom zbora in odbora, vodjo strokovnega svetain vodjo panogena čelu izključili iz ekipe. Zaradi javne kritike?!Zajcu ni preostalo drugega, kot da se je odpeljal domov, od koder je brez dlake na jeziku okrcal odgovorne. »Vse poletje sem treniral, da bi v Planici letel proti zadnji črti. Na žalost moraš pri nas delati, kakor ti rečejo, v nasprotnem primeru te izključijo iz reprezentance. Vsi smo si želeli kolajno, toda moji rezultati v zadnjih dveh letih padajo. Zato hočem, da glavni trener prevzame odgovornost,« je zapisal na instagramu. Z všečkom so ga hitro podprliin, vendar so prvi trije pozneje umaknili dvignjen palec.Mladi up iz SSK Ljubno BTC, ki je moral prejšnjo zimo v posebnem seštevku poletov priznati premoč zgolj avstrijskemu zvezdniku, je potarnal še nad slabo komunikacijo in da so mu oprali možgane. Med drugim je zaupal tudi, da so se tudi reprezentančni kolegi že spomladi strinjali, češ da tako ne gre več naprej, da je sam že razmišljal o svoji ekipi in da bo poskušal zadevo rešiti s pomočjo odvetnikov ...Kmalu po Zajcu je v soboto dopoldne planiški mehurček zapustil tudi Bertoncelj, pred novinarje pa je po sestankih, ki so trajali pozno v noč, stopil Jasnič in obžaloval slabe novice. »Zelo težko mi je pri srcu, ker se je to zgodilo prav tu v Planici, pred ljudmi, ki so pripravili to tekmovanje, in pred vsemi, ki imajo radi smučarske skoke. A morali smo se odločiti, kakor smo se. Vodstvo je na podlagi etičnega kodeksa in pravilnikov, ki jih imamo, podprlo odločitev trenerja Gorazda Bertonclja in vodje panoge Gorazda Pogorelčnika,« je pojasnil predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) in pristavil, da se bodo že danes sestali člani strokovnega sveta. »Potem pa se bomo odločili, kako naprej,« je dodal Jasnič, ki daje le malo možnosti za to, da bi delo selektorja nadaljeval 44-letni Kranjčan.Selektorsko zastavico je za drugi »polčas« posamične tekme in včerajšnjo ekipno preizkušnjo prevzel Bertoncljev pomočnik, Lanišek, ki je v petkovi poskusni seriji poletel do izjemnega osebnega rekorda (234,5 m), pa je po njegovih znakih za spust po zaletišču, s 17. mesta napredoval na končno dvanajsto. Tako je ponovil uvrstitev s svetovnega prvenstva na Kulmu 2016.»Ni super, toda glede na slabši start se je še dobro izšlo. Trije poleti so bili zelo dobri, prvi pa je bil katastrofalen. S tem moram živeti. Napake se dogajajo, gremo naprej, življenje teče dalje,« je pod posamično tekmo potegnil črto 24-letni Domžalčan, ki se po prvem ponesrečenem poskusu ni vdal v usodo. »Treba se je boriti za vsako mesto. To je bila dobra šola za naprej. Če se bom morda nekega dne boril za veliki kristalni globus, tudi ne bom smel popuščati. Pokazal sem, da znam in zmorem,« je poudaril Lanišek, ki je pred začetkom tekme meril med elitno deseterico. Kar zadeva afero v zvezi z Zajčevo izključitvijo, upa, da bodo vsi skupaj obrnili nov list in v prihodnje mirno reševali zadeve znotraj reprezentance.»Kar je bilo, je bilo,« je še dejal član SSK Mengeš, ki morebitnih sprememb v vodstvu ekipe ni želel komentirati. O tem nista želela govoriti niti Bor Pavlovčič niti Domen Prevc, ki sta drug za drugim posamično tekmo končala na 20. oziroma 21. mestu.