Timi Zajc tudi poleti ni pri miru

Po ponesrečenem nastopu in zgolj 33. mestu je Timi Zajc minulo soboto na tekmi smučarskih skakalcev za veliko nagrado FIS v Visli ostal praznih rok. Že dan pozneje je močno popravil svoj vtis. Kot četrti je le za malo zgrešil uvrstitev na zmagovalni oder, v skupnem točkovanju pa je skočil na deveto mesto, s čimer je bil vnovič – že tretjič zapored – najboljši Slovenec v seštevku poletne različice svetovnega pokala. Le 24 ur po spodrsljaju, ki ga je očitno le še dodatno podžgal, je pokazal povsem drugačen obraz. Že v poskusni seriji (129,5 m) je poletel najdlje med vsemi, v uvodni seriji je s startno številko 1 še stopnjeval svoj nastop in navdušil z največjo daljavo dneva (133,5 m), z osmim dosežkom finala pa je na koncu z drugega mesta zdrsnil na četrto. »Vesel sem, da sem se po sobotni napaki zbral in dosegel kar vrhunski rezultat. Toda zavedam se, da moji skoki še niso pravi, še zmeraj preveč skačem v slogu toplo-hladno,« je ocenil 20-letni as iz Hramš (v občini Žalec). Da letos ni v takšni formi, v kakršni je bil, denimo, v lanskem poletju, ko je v seštevku velike nagrade končal na skupnem tretjem mestu, je razkril že pred odhodom na Poljsko. Občutek ima, da leti hitreje »Ker v tem poletju ni veliko tekem, sem se odločil, da bom to obdobje izkoristil za preizkušanje opreme, ki se je zaradi na novo spisanih pravil nekoliko spremenila. Do začetka svetovnega pokala si želim namreč izbrati ustrezno, da ne bom s tem izgubljal časa takrat, ko bo šlo zares,« je pojasnil Zajc in priznal, da je z zmagama na preizkušnjah za slovenski pokal na začetku poletja v Mislinji in Kranju prijetno presenetil še samega sebe. »Na treningu nisem kazal, da bi lahko segel po vrhu. Toda očitno mi na tekmi uspe narediti preskok,« je razložil in glede nekoliko spremenjenih tekmovalnih dresov (beri: manjše površine v predelu razkoraka) pristavil, da se v zraku zagotovo pozna razlika. Zaradi tega je moral malce spremeniti tehniko skakanja. »Občutek imam, da zdaj letim z višjo hitrostjo in lahko posledično manj jadram, kot sem prej,« je ugotavljal mladi as iz SSK Ljubno BTC.

Ker letošnje poletje, kar zadeva tekem, po njegovem ni tako pomembno, je nekaj več pozornosti posvetil tudi svojim konjičkom, med katerimi še posebno uživa v vožnji z motorjem za motokros in igranju na harmoniko. »Konec julija, ko smo imeli prosto, sem se odpravil tudi na morje. Malo sem se sončil, plaval, se vozil z vodnim skuterjem … Uživam pač v adrenalinskih športih in težko sem dlje pri miru, tako da ne morem prav dolgo ležati na plaži,« je še povedal Zajc.