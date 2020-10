»Posebno doživetje, ko na dirkališču voziš na meji«

20 točk je Timija Zajca v skupnem seštevku poletov 2019/20 ločilo od avstrijskega dobitnika malega kristalnega globusa Stefana Krafta.

Spremenil določene stvari na treningu

Timi Zajc je pred tednom dni v Planici s polletno zamudo prejel (srebrno) kolajno za skupno drugo mesto v posebnem seštevku smučarskih poletov 2019/20. FOTO: Miha Šimnovec

Malo že pogreša tudi dirkališče

Ker zaradi izbruha novega koronavirusa prejšnjo zimo niso do konca izpeljali svetovnega pokala v smučarskih skokih, konec marca tudi niso priredili slovesne podelitve nagrad najboljšim skakalcem v sezoni 2019/20. Zanjo je bil med drugimi asi prikrajšan, ki je bil po drugem in tretjem mestu na Kulmu skupno drugi v posebnem seštevku poletov.Ko je že malo pozabil na (srebrno) odličje, ga je z njim presenetil glavni trener, ki mu ga je pred tednom dni predal po tekmi za slovenski pokal v Planici. »To je bilo res lepo presenečenje, saj nisem vedel, da bom dobil kolajno. Z njo sem dobil dodatno spodbudo za decembrsko svetovno prvenstvo v Planici, saj me spominja na to, kako zelo sem lahko močan na velikankah,« se je Zajc razveselil zasluženega darila, na katero je čakal dolgih šest mesecev.»Zares je kar dolgo trajalo, da je kolajna pripotovala do mene. Ko se zdaj ozrem nazaj, menim, da sem jo prejel ob pravem trenutku. Zima se namreč bliža in z njo sem dobil še dodatno motivacijo za trening. Potrudil se bom, da se bom do začetka svetovnega pokala dobro pripravil in da bom potem spet letel daleč. Naredil bom vse, da bom na letalnicah spet močan,« je poudaril 20-letni skakalec iz Hramš v občini Žalec.Po treh zmagah v letošnjem slovenskem pokalu je minulo nedeljo doživel prvi t. i. poraz, potem ko je moral na (novi) Bloudkovi velikanki v Planici priznati premoč. »No, zame to ni poraz, kajti vem, da nisem bil favorit. Tudi na treningih nisem bil najbolj prepričljiv, sem pa zadovoljen, da se mi je začela forma v zadnjem obdobju dvigovati,« je pojasnil Zajc, ki je s svojim zdajšnjim skakanjem kar zadovoljen.Po avgustovskih tekmah za veliko nagrado v Visli, kjer je na drugi tekmi s četrtim mestom močno popravil vtis s prve (33.), je spremenil določene stvari v trenažnem procesu, vendar pa o njih ni želel pretirano govoriti. »Lahko povem le, da gre na bolje in v pravo smer. Verjamem, da se lahko do takrat, ko bo šlo zares, dvignem na visoko raven, zato se že veselim novembra in prvih preizkušenj za svetovni pokal (21. in 22. 11.),« je že počasi nestrpen mladi član SSK Ljubno BTC, ki se zaveda, da lahko v dobrem poldrugem mesecu naredi še marsikaj. Medtem je zamenjal model smuči, veliko je tudi preizkušal tekmovalne drese, med katerimi pa še ni našel sebi ustreznega kroja in materiala.Ko so pred nedeljsko tekmo v dolino pod Poncami prihrumeli predelani avtomobili, med katerimi je bilo več golfov, so mnogi gledalci pomislili, da bi bili lahko, ker je tudi Timi ljubitelj omenjenih vozil, njegovi navijači. »Ne, nikogar nisem poznal, jih je bilo pa vseeno zanimivo videti in še bolj slišati,« se je namuznil Zajc in zaupal, da se je v letošnjem poletju na grobniško stezo odpeljal le enkrat, preden so zaprli mejo.»Bilo je zanimivo, malo sem se sprostil in moram priznati, da že pogrešam dirkališče. Zares je posebno doživetje, ko lahko do konca pohodiš stopalko za plin in še zlasti pri vožnji skozi zavoje občutiš izjemne sile. Na cesti je treba peljati po omejitvah, na stezi pa si lahko daš duška in voziš na skrajni meji,« je pripovedoval z iskro v očeh.Zatem se je še enkrat ozrl na letalnico bratov Gorišek, na kateri se bodo najboljši skakalci oziroma letalci na smučeh med 10. in 13. decembrom borili za kolajne na svetovnem prvenstvu v poletih. »Kako bo takrat, še nihče ne ve, ni še niti znano, ali bodo gledalci lahko navzoči ali ne. Močno upam, da bodo prvenstvo sploh lahko izpeljali. Zanj imam namreč poseben cilj,« je zaupal in po krajšem premoru pripomnil: »Želim si kolajno, ki je po mojem povsem realno dosegljiva.«