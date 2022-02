Tim Mastnak: Za to sem živel ne le nekaj mesecev, temveč zadnjih nekaj let

Deskar Tim Mastnak je danes postal še eden od številnih slovenskih junakov na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu. Na trgu za podelitve v Zhangjiakouju je stopil na drugo stopničko ter si za borbene predstave na tekmi, za katero pravi, da je živel zadnjih nekaj let, okoli vratu nadel srebrno kolajno.

Mastnak je že zelo hitro poudaril, da mu brez podpore najbližjih, trenerjev, zveze, navijačev ter ostalih, ki so vanj verjeli, to ne bi uspelo. Pri tem pa je izpostavil očeta Roberta.

Ta je tudi njegov trener, v Zhangjiakouju oz. natančneje v skrivnostnem vrtu v parku Genting pa je bil ves čas ob njem ter ga spodbujal tudi v zahtevnih trenutkih. Teh ni bilo malo, poudarja eden od današnjih dveh deskarskih junakov.

»Če bi začel naštevati, komu se moram zahvaliti, bi zagotovo koga pozabil. To zato ni najbolj smiselno. Je pa zagotovo med njimi moja družina, v bistvu moj oče ves čas potuje z mano, trenira me ter vedno verjame vame,« je pogovor po podelitvi začel 31-letni Celjan.

»Tudi ko mi ne gre, mi stoji ob strani. Na treningih pred tekmo nisem bil najbolj suveren, nisem se uspel prilagoditi na sneg, kot bi si želel, a me je vedno potolažil, 'dobro voziš, samo mirno glavo'. On je moj največji navijač in podpornik, po drugi strani pa je še vedno moj oče in super je imeti takšno osebo poleg sebe,« je očeta izpostavil zdaj svetovni (Park City, 2019) ter olimpijski podprvak.

Njegovi nastopi so mu danes prinesli srebro, kar so znali v domovini še kako proslaviti, pravi. »Oče je vseskozi poleg mene. Bil je na startu in ko je prišel po zadnji vožnji v cilj, mi je pokazal, da je doma kar pestro. Vsi sosedi so menda pri nas in je nora žurka. Veselim se že, da pridem v Celje ter da skupaj proslavimo z družino ter prijatelji,« je nadalje razlagal slovenski deskar.

Tu v Secret Gardnu, kot v Zhangjiakouju imenujejo snežni park, je že zmagal, in sicer pred tremi leti. Tokrat je prvo mesto in posledično zlato izgubil v finalu, a kot poudarja, o tem ne razmišlja več.

»Zelo sem zadovoljen, ker sem res verjel, da bom dober. Enostavno sem si bolj želel zmage kot drugi. Morda nisem bil najhitrejši, toda želja je bila toliko večja. Res sem se boril, na to sem najbolj ponosen. Vsi, ki so si danes pogledali pogoje ter postavitev, bi najbrž rekli, da mi ne more biti pisano na kožo. Vesel sem, da sem jim dokazal drugače,« je odločno dejal zmagovalec treh tekem za svetovni pokal.

V tej sezoni si je Celjan, ki rad kolesari, kajta, vozi motor ter motorne sani, zadal cilj biti bolj konstanten ter se boriti z najboljšimi na vseh tekmah. »Že od samega začetka sezone vozim dobro. To je bil tudi cilj, da sem vso sezono v stiku z najboljšimi. To mi je zelo dobro uspelo, a je hkrati res, da se v finalih ni izšlo tako, kot bi si želel. Vedel pa sem, da glavna tekma sezone še pride, in sicer danes. Za to tekmo sem živel ne le zadnjih nekaj mesecev, temveč zadnjih nekaj let. Veliko truda je bilo tu vloženega v ozadju ... Na najbolj pomembni tekmi sem bil zelo dober, tega sem res vesel.«

Že dolgo časa verjame, da ima v sebi nekaj več. »Vsi izgubljeni dvoboji, ko voziš dobro, a izgubiš, te vedno vržejo nazaj. Tudi kakšne poškodbe, pred igrami v Pyeongchangu sem si tisto sezono recimo zlomil rebra, kar mi je odneslo mesec dni priprav. Vedno te to vrže iz tira, a se resetiraš, pobereš. Nikoli nisem obupal. Vedno sem verjel, da sem dober in bom to uspel dokazati. Na srečo sem imel okoli sebe ljudi, ki so mi pomagali verjeti, danes pa sem tu z olimpijsko kolajno okoli vratu,« je še ponosno dodal Mastnak.

»Sem tak človek, ki ne gleda pretirano nazaj ali naprej. Če moram potegniti črto, gre moja kariera nekako po korakih, vse od naslova mladinskega svetovnega prvaka, ko sem kar nekako nepričakovano osvojil naslov po prehodu iz smučarskih vod. Bil sem novinec, vse sem presenetil, potem pa je nastopilo nekaj težkih sezon, ko se nisem prebil iz mladinske v člansko konkurenco, kot bi si to želel. Vseeno sem verjel vase, osvojil sem mali kristalni globus, bil svetovni podprvak, zdaj še to medaljo. Grem po korakih, mogoče pa še dodam sijajnejši lesk na naslednjih olimpijskih igrah. No, tudi če ne, si tega ne bom očital. Nikoli v življenju si nisem mislil, da bom v deskanju toliko osvojil,« je še priznal.

Kaj pa olimpijsko zlato? Naslednja priložnost zanj bo v Cortini in Milanu 2026. Glede na zavidljive starosti deskarskih šampionov, tudi današnji zmagovalec, Avstrijec Benjamin Karl jih šteje 36, ima Mastnak pred sabo še dolgo kariero.

»Upam, da bo zdravje, da bom lahko dobro treniral in tekmoval. Zakaj pa ne? So pa do tja štiri leta, to je kar dolgo obdobje. Pustimo se presenetiti,« je še za konec dejal srebrni slovenski deskar.