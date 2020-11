Tim je unikaten, rojen za motor

Matevž Irt, Klemen Gerčar in Tim Gajser so bili že leta 2012 slovenski reprezentanti v motokrosu. FOTO: Roman Šipić

Najboljši motokrosistsi je tretji naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP zagotovil že sredi tedna, včeraj pa je na zadnji dirki sezone v Trentinu dosegel novo zmago, 29. med elito. V prvi vožnji je bil drugi, v drugi pa daleč najboljši. V seštevku ima kar 102 točki prednosti pred. Skrivnost uspeha 24-letnika iz Pečk so poskušali razložitiinKlemen Gerčar, motokrosist: »Biti enkrat svetovni prvak so želje vsakega športnika, biti prvak štirikrat, od tega trikrat na najvišji ravni, pa je neverjeten dosežek. Prebral sem, da je tudi že najboljši Hondin dirkač vseh časov v tem športu. Zakaj je najboljši? Mogoče zato, ker si to želi bolj kot drugi, ne le z besedami, ampak tudi z dejanji, ki se odražajo v njegovih treningih. S svojo ekipo sem bil letos čez poletje na Hrvaškem, kjer imajo peščeno progo. Ko je bila zunaj peklenska vročina pri 40 stopinjah, je Gajser vadil kot navit. To se mu je obrestovalo. Kdor dela med tednom, za vikend zmaguje. Kje so meje? Tam, kjer si jih bo postavil. Glede na to, da je star 24 let in da v karieri ni imel resnih poškodb, lahko naredi še veliko.«Matevž Irt, motokrosist: »Tima od drugih najbolj loči silna želja po uspehu. Odraščal je tako rekoč v revščini, brez vsega, le z motorjem in očetom. Ostal je skromen, zaveda se, da je treba garati za vsak evro in vsak košček kruha. Videti je, da zanj ni mej, sam sebi je največji tekmec. Stalno napreduje, videli smo, kako se je izboljšal na mivki, kjer je imel prej težave. Tam je pokazal, da je najmočnejši in trenutno res najboljši. Letos mu je Honda pripravila fantastičen motor, hitro so rešili tudi težave na začetku leta. Navdušen sem bil, kako je honda zaplesala levo-desno in se takoj postavila nazaj, kot bi jo nekdo z daljincem poravnal. Motor in Tim sta bila na koncu sezone kot eno.«Silvin Vesenjak, AMD Orehova vas: »Skrivnost je v njem, že od malega je imel tisto žilico. Rodil se je za motor. Star je 24 let in pred sabo ima še dolgo kariero. Kot slišim, se mu Amerika ne zdi več tako zanimiva, kar je tudi prav. Če jestar 35 let in še vedno dirka in včasih celo zmaguje, ima lahko Gajser še vsaj šest ali sedem plodnih let. Lahko bi ujel Cairolija pri devetih naslovih, če ne celopri desetih.«Sašo Kragelj, motokrosist:»Tak fant, kot je Tim, se rodi na vsakih 50 ali 100 let. S trdim delom, talentom in ekipo se je sestavil mozaik, ki je prinesel naslov svetovnega prvaka. Ni pa to le Gajser, ni zgolj Honda, ampak cela zgodba od staršev naprej, ki so ga pripeljali do neke ravni. Glede morebitne organizacije tekme za svetovno prvenstvo v Sloveniji: lepo bi bilo Tima ingledati na domači zemlji. Ni nemogoče. Kjer je volja, je tudi pot.«Anton Breznik, predsednik AMZS: »Gre za celovito osebnost. Ne le talent, za uspeh je treba delati, se boriti, odrekati; treba je znati premagovati poraze, ki so sestavni del uspeha. Očitno je, da je tudi dozorel, vozi bolj z glavo kot s silo, kot je mogoče prej. To je kombinacija modrosti, izkušenj, hitrosti in tehnike. Glede domače dirke MXGP: združiti bi morali sile vsi tisti, ki jih vonj po bencinu povezuje. Ekonomija ne bi smela biti prezahtevna glede na priljubljenost Gajserja in motokrosa. Možnosti so, treba bi bilo strniti vrste in zavihati rokave. Vem, da bi imeli tudi naklonjenost FIM in promotorja, ki mu je v interesu, da ima Gajser možnost nastopiti v domovini.«