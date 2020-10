Tim Gajser sila prepričljiv v Lommlu

Motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Flandrije razreda MXGP v belgijskem Lommlu. Bil je drugi v prvi vožnji in zmagal v drugi. Z novim uspehom, drugim v sezoni, je še povečal vodstvo v svetovnem prvenstvu, kjer ima zdaj 48 točk naskoka pred Italijanom Antoniem Cairolijem.



V prvi vožnji je bil Gajser po dobrem startu drugi, se kmalu prebil v vodstvo, potem pa naredil napako in po manjšem padcu moral predse spustiti Francoza Gautierja Paulina. Tretji je bil Španec Jorge Prado. V drugi vožnji pa je Gajser hitro prišel mimo Prada do prvega mesta in potem samo še povečeval prednost, na koncu pa prepričljivo slavil. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa Švicar Jeremy Seewer. V seštevku obeh voženj je zmagal Gajser s 47 točkami pred Paulinom (41) in Pradom (38).

V sredo VN Limburga

Z novimi točkami je svetovni prvak zdaj še bolj trdno v vodstvu letošnjega seštevka; ima 498 točk, drugi je Cairoli (dirko je končal šele na 9. mestu) s 440. V razredu MX2 je slovenski dirkač Jan Pancar v prvi vožnji z 21. mestom za las ostal brez točk, v drugi pa je bil uspešnejši in kot 17. dobil štiri točke. Zmagal je Francoz Tom Vialle, Pancar je bil 21. Vialle tudi vodi v SP s 569 točkami, Pancar je 21. z 82. Naslednja dirka, drugi del trojčka v Belgiji, bo v Lommelu že v sredo, ko bo na sporedu VN Limburga.