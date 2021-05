Tim Gajser razkril svoj novi raj

4

naslove svetovnega prvaka v motokrosu ima Tim Gajser, tri (2016, 2019, 2020) v najmočnejšem razredu MXGP.

Srečen dirkač, hiter dirkač

Lepšega vremena sini mogel izbrati za predstavitev presenečenja, s katerim se je veliko ukvarjal v mesecih, odkar je ubranil naslov svetovnega prvaka v motokrosu. Njegova nova proga Tiga243 Land v Lembergu pri Šmarju se je kopala v soncu sredi idile zgornjesotelskih gričev. Trikratni šampion v elitnem razredu MXGP se je skupaj s svojo izbrankoizkazal za izvrstnega gostitelja, kolikor so pač koronske razmere dopuščale. Zemljišče z objektom, ki ga ima za zdaj še v najemu, a ga namerava odkupiti, je prepustil AMZS, pod licenco katere vozi, da je predstavila svoje paradne motošportnike.Seveda je bil v ospredju pozornosti adut Honde, a precej mu je je ukradel novi družinski član, štirimesečni samček pasme cane corso. Zdaj je še majhen kuža, a kmalu bo imel skoraj toliko kilogramov kot lastnik ... »Ja, to je zdaj najin ljubljenček,« je razposajenega sivčka pogladil 24-letni Gajser.Tiga, kot sta ga poimenovala s Špelo, se bo kmalu moral navaditi na več samostojnosti. Do prve dirke sezone 2021 v Rusiji je še mesec dni, start bo predvidoma 13. junija v Orljonoku, Gajser in Špela bosta na vzhod odpotovala že v začetku meseca.»Na kakšno dirko ga bova že vzela s seboj, ko bomo lahko šli z avtodomom, drugače pa bi bilo zanj prenaporno, tudi prevelik bo. A mu tudi v pasjem hotelu ne bo hudega,« je razložil Gajser, vse bolj ponosen tudi na progo, na kateri bo odslej treniral. »Bo pa odprta za vse, takoj ko bomo uredili namakanje. Zlasti v poletnih mesecih brez tega ne gre, saj prahu ni mogoče drugače držati na zemlji kot z zalivanjem.« Na uradno odprtje steze bo treba še malo počakati, je pa ob njej že zdaj videti veliko radovednežev.»Včasih je na mojih treningih po 20 ali celo 30 ljudi, vsi so dobrodošli in vabljeni. Da bi tukaj organizirali tudi dirke, za zdaj ni v načrtu, morda čez kakih pet let. Tribun ne nameravamo graditi, saj imamo naravno zgoraj na jasi,« se je po progi, na kateri sta brnela traktor in bager, ozrl Gajser, ki razmišlja, da bo nekega dne tam tudi ponovno odprl gostišče, ki je nekdaj že bilo v zgodnjem nadstropju nad garažami.Njegova prejšnja proga v Makolah je bolj ali manj opravila poslanstvo, zdaj je njegov drugi dom 15 kilometrov stran od Pečk, objekt pri Lembergu pa tako dobro skrit, da bi marsikateri povabljenec brez pomoči satelitske navigacije še danes taval naokrog.»Res je pravi raj, kot nekakšna oaza sredi ničesar,« so se oči iskrile Gajserju, čigar misli pa so vse bolj usmerjene v bližnji začetek sezone, v kateri bodo spet vsi želeli njegov skalp: »Pritiska se zavedam, cilj je osvojitev naslova, konkurenca pa vse močnejša. To me sili, da se stalno izboljšujem. Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Želja je, da bi ostal zdrav brez poškodb, moto pa čim bolj uživati na motorju. Kot pravijo: srečen dirkač, hiter dirkač,« je še povedal vedno nasmejani