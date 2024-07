Tik pred začetkom olimpijskih iger Nadal v hudih bolečinah, potrebuje počitek in zdravljenje

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je zaradi poškodbe stegenske mišice vprašljiv za olimpijski nastop v Parizu, je v četrtek zvečer povedal njegov trener Carlos Moya. »Včeraj zjutraj je imel na treningu bolečine, popoldne ni bilo nič boljše in preden se je zares poslabšalo, je odnehal,« je Moya dejal za španski nacionalni radio.

Nadal, kar 14-kratni zmagovalec odprtega prvenstva Francije na igriščih Roland Garrosa, kjer se bo v soboto začel olimpijski turnir, je za OI prijavljen tako med posamezniki kot v dvojicah skupaj s Carlosom Alcarazom.

»Ničesar vam ne morem zagotoviti, ne tega, da bo igral, ne tega, da ne bo. Trenutno potrebuje počitek in zdravljenje. Vse bolečine, ki jih ima Rafa v tem trenutku, moramo vzeti resno in postopati previdno,« je dodal Moya.

Ni se silil k treningu

Pojasnil je, da je njegov varovanec v četrtek počival, ni se silil k treningu in »si dal čas, da vidi, ali bo dobro okreval«, trenerja navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Videli bomo, v kakšnem stanju bo jutri (petek, op. STA) in v soboto,« je dodal Moya.

Nadal, ki že ima zlato olimpijsko kolajno z iger v Pekingu 2008, nastopa na svojih zadnjih olimpijskih igrah. Ob tem ima 38-letni Španec z OI tudi zlato kolajno v dvojicah iz Rio de Janeira 2016.

»Seveda si res želi igrati na teh olimpijskih igrah, to je datum, ki je v njegovem koledarju označen že leta. Je rojen tekmovalec in si želi nastopiti tako posamično kot v dvojicah. Resnično želi zaigrati skupaj s Carlosom Alcarazom, to je prvič, da bosta skupaj igrala in brez dvoma zgodovinski trenutek za španski tenis,« je dodal Moya.

Nadalu je žreb v prvem krogu namenil Madžara Martona Fucsovicsa. Če bo Španec uspešen, se lahko že v drugem krogu sreča s prvim nosilcem, Srbom Novakom Đokovićem.