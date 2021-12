Tihi zmaj lahko že usodno podkuri

Nihče v skupini B, ki so jo poznavalci že takoj po avgustovskem žrebu lige prvakov označili za skupino smrti, ni pričakoval, da bo Liverpool še stoodstoten. A morda še bolj preseneča dejstvo, da bi lahko madridski Atletico ostal celo brez igranja v evropski ligi. V najboljšem položaju je pred zadnjim krogom »najmanjši«, Porto, katerega velikost je seveda relativna glede na veliko bolj bogato evropsko zgodovino od denimo madridskega Atletica.

Velikosti zmaja s severa Portugalske in vročine njegovega brloga Dragão se še kako dobro zaveda slovenski vratar Jan Oblak, nekdanji član največjega rivala Benfice, ki bo v vratih Atletica poskušal svoji ekipi zagotoviti nujno potrebno zmago. Vse drugo bi pomenilo, da bodo španski prvaki hitro končali sezono v ligi prvakov, od rezultata tekme med Milanom in Liverpoolom na San Siru pa bi bilo nato odvisno, če bi sploh prezimili v Evropi. »Kaj se dogaja z ekipo? Težko je pojasniti. A povsem zaupam varovancem, smo v težkem položaju, a najbolje je, da nas čakajo pomembne tekme, v katerih lahko to spremenimo,« je po domačem porazu z Mallorco razmišljal trener Atletica Diego Simeone.

ManCity v Leipzigu Pari 6. kroga, skupina A: PSG – Brugge, Leipzig – Man. City (obe 18.45); skupina B: Milan – Liverpool, Porto – Atletico M.; skupina C: Ajax – Sporting, Borussia D. – Bešiktaš; skupina D: Real M. – Inter, Šahtar – Šerif (vse ob 21.00).

Oblak je v soboto prejel dva gola v zaključku tekme za končnih 1:2. »Veliko stvari moramo izboljšati,« je brez dlake na jeziku dejal kapetan Koke. Simeone ima v nekdanjem soigralcu Sergiu Conceiçãu, s katerim si je delil slačilnico pri Laziu (oba sta v različnih obdobjih kariere igrala tudi za Inter), na klopi Porta svojega portugalskega klona. Zmaji prvenstvene tekme niso izgubili že več kot eno leto, čeprav so v minuli sezoni predali državni naslov v roke Sportingu. V ligi prvakov jih je šele v četrtfinalu zaustavil poznejši prvak Chelsea.

Ancelotti proti bivšim sosedom

»Uspehe, ki jih žanjemo, lahko opišem s krilatico – ne kričimo in ne vpijemo. Čaka nas pomembna tekma. V zadnjih treh letih smo vedno igrali vsaj v osmini finala,« je napovedal Conceição. Njegove interese na nogometni tržnici zastopa vplivni agent Jorge Mendes, zato ni izključeno, da bo nekoč pristal v (še) večjem klubu. Z današnjo zmago bi Conceição že postal trener Porta z največ zmagami (17) v ligi prvakov. S tremi naslovi rekorder tekmovanja med trenerji, Italijan Carlo Ancelotti, se bo na klopi madridskega Reala v skupini D spopadel za prvo mesto na lestvici z nekdanjim mestnim rivalom Interjem.

Obeta se spektakel na Santiagu Bernabeuu, ki ga bo Samir Handanović obiskal prvič v karieri. Interisti pod taktirko trenerja Simoneja Inzaghija, ki si je prav tako delil slačilnico s Conceiçãom in Simeonejem, igrajo vedno bolje, nazadnje so v Rimu s 3:0 potolkli Joseja Mourinha in njegovo Romo. »V dobri formi so in pokriti na vseh položajih,« je tekmece pohvalil Ancelotti, seveda nekdanji trener mestnega rivala Milana.