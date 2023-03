Tigrice so si prigrizle pet golov zaloge

Rokometašice Krima Mercatorja so imele v prvem delu sezone težave predvsem v drugih polčasih, toda na prvi tekmi končnice za četrtfinale lige prvakinj so prav v drugih 30 minutah tekme zlomile odpor Rapida iz Bukarešte in se v Stožicah veselile lepe zmage z 29:24 (12:13). Jovanka Radičević in Tjaša Stanko sta blesteli z osmimi goli, v vratih se je z 18 obrambami izkazala Barbara Arenhart. Povratna tekma bo v nedeljo v Bukarešti. Če bo Krim preskočil romunsko oviro, ga v četrtfinalu čaka stari znanec, evropski prvak Vipers Kristiansand.

Ekipa Dragana Adžića je začela bledo in živčno ter zaostajala že s 4:9, a nasveti črnogorskega strokovnjaka so obrodili sadove. V Stožicah, kjer je bilo prvič v sezoni vzdušje primerno elitnemu evroligaškemu tekmovanju, saj se je zbralo prek 3000 ljudi, so ljubljanske tigrice do polčasa zaostanek znižale na minimum, v drugem pa kmalu prišle v vodstvo in počasi, a vztrajno večale razliko. Radičevićevi, Arenhartovi in Stankovi so se počasi pridruževale druge igralke, zlasti Darja Dmitrijeva in kapetanka Barbara Lazović.

»Bila je stresna tekma, na začetku smo pregorele v veliki želji. Poznalo se je, da v zadnjem mesecu nismo imele težkih tekem. Ko smo se sprostile, je bilo bolje. V drugem polčasu smo bile zbrane. Res bi lahko bila razlika na koncu še za kakšen gol večja, a zadovoljna sem z rezultatom. V Romunijo gremo po zmago, ne smemo zgolj braniti rezultata,« je posvarila Lazovićeva, ki se je vrnila po lažji poškodbi in ob koncu dosegla dva lepa gola.

Tekmo sta si ogledala tudi slovenska kapetanka Ana Gros in reprezentant Aleks Vlah s kolegi iz Celja Pivovarne Laško in bili zadovoljni z videnim. To je bila predvsem psihološka zmaga, Krim pa je pokazal večjo mentalno moč od Rapida, ki prvič nastopa v ligi prvakinj. Za nameček se je tik pred zdajci odločil za trenersko menjavo in Danec Kim Rasmussen v desetih dneh ni mogel sestaviti mozaika. Njegov kolega Adžić vendarle zgodbo gradi dalj časa ...

16 golov iz 23 strelov sta zbrali Jovanka Radičević in Tjaša Stanko.

»Največja moč te ekipe je v tem, da ostane stabilna tudi v težkih trenutkih. Igra v drugem polčasu je naš kažipot pred zelo težko povratno tekmo. V Romuniji nas čaka peklensko vzdušje nogometnih navijačev. Pripravljeni bomo. Ponosen sem na dekleta, ki so dale zadnje atome moči. V Stožicah se vedno odlično počutim, čutim veliko podporo, čeprav morda ni tako bučno, kot bi lahko bilo in kot bi si želeli,« je bil zgovoren Adžo, čigar taktična navodila so naletela na plodna tla, Rapid je rapidno padal in ga v nedeljo čaka težko delo, če želi preskočiti oviro dvakratnih evropskih klubskih prvakinj.

Arenhartova: Našle smo karmo

Za igralko tekme je bila imenovana »hobotnica« Arenhartova. »Vso sezono smo lovile to karmo in jo v drugem polčasu tudi našle. Vesela sem, da smo postali resna ekipa. Zaostanek v prvem polčasu nas ni zmedel. Vztrajali smo pri svoji igri in bili za to nagrajeni. Rokometna tekma je zelo dolga, v nobeni sekundi nismo obupale. V prvih 15 minutah so bile Romunke za nas neznanka. Pripravljale smo se nanje, a ko jih prvič občutiš, je drugače. Bile smo zrele, izkoristile izkušnje. A vse je še odprto, pet golov je lepa prednost, vendar nam ne daje nobenih jamstev. V Bukarešti nas čaka težak boj,« se Brazilka zaveda, da zgodba še ni končana.