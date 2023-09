Tiga 243 sporoča: Leto 2024 bo moje

Kar te ne ubije, te okrepi. Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser uteleša to znano življenjsko krilatico. V karieri je imel ob vseh vzponih tudi nekaj padcev, večinoma povezanih s poškodbami. Zadnja, ki jo je staknil 19. februarja v Pietramurati in po kateri so mu operirali stegnenico, je bila zanj najhujša doslej. Iz te preizkušnje je izšel še močnejši in odločnejši, kar je pokazal s popolno zmago na VN Velike Britanije, zadnji dirki sezone 2023. Sploh druga vožnja v Matterley Basinu je bila jasno sporočilo tekmecem, da bo prihodnje leto glavni kandidat za naslov svetovnega prvaka.

Premaguje demone

Gajser lepo premaguje demone iz preteklosti, v kateri je imel že veliko smole. Predlani si je na VN Turčije zlomil ključnico. Čeprav se je ekspresno vrnil in tekmoval z bolečinami, mu je na koncu prav to preprečilo osvojitev lovorike. Lani ga je zavrla bolezen, a je vseeno premočno slavil v skupni razvrstitvi.

Letos pa mu je tik pred začetkom sezone trenutek nezbranosti vzel možnost branjenja rdeče številke. Toda ni se prepustil malodušju, takoj ko je odvrgel bergle, je skupaj s kondicijskim trenerjem Boštjanom Renkom zastavil program rehabilitacije, se ga dosledno držal in se na tekmovalno stezo vrnil po 147 dneh.

45. zmago v karieri je v Veliki Britaniji vpisal Tim Gajser.

Na VN Češke, ki je bila 12. dirka od 19, je s sedmim mestom dobil potrditev dobrega dela. Ni potreboval veliko časa, da je znova stopil na zmagovalni oder. Na VN Turčije, kjer je imel pred dvema letoma smolo, je ubranil lansko zmago in po 364 dneh spet slišal Zdravljico. Ta je zadonela tudi v nedeljo, ko je prvič po VN Indonezije 26. junija 2022 dobil obe vožnji za okroglih 50 točk.

Čeprav je Tiga 243 nastopil zgolj na osmih dirkah, je na koncu zasedel 11. mesto. Zanimivo, novi svetovni prvak Jorge Prado je v celotni sezoni zbral prav toliko zmag, pa vseeno imel na koncu ogromno prednost pred Romainom Febvrom. Njegova zmaga v Angliji, že 45. v karieri, je bila blagodejen obliž na rano in najboljša popotnica za sezono 2024, v kateri se lahko nadejamo spektakularnih bojev med favoriti, ob Gajserju bodo mladega Španca želeli s prestola vreči Jeffrey Herlings (tudi njemu je načrte znova pokvarila poškodba), Febvre, Jeremy Seewer in morda še kdo.

Srečen voznik, hiter voznik

A če bo šampion iz Pečk, ki je 8. t. m. dopolnil 27 let, spomladi kazal takšno formo kot nazadnje, mu bo težko kdo kos. »Lepo je sezono skleniti z zmago. To je velika doza samozavesti za pripravljalno obdobje in tudi sezono 2024. Vesel sem, da sem spet dobil obe vožnji. Proga je bila težka, a ko sem prišel v vodstvo, sem užival,« je Gajser še enkrat potrdil rek, po katerem je srečen voznik, hiter voznik: »Zahvala vsem v moštvu Honde, ki so stali ob meni, ko me ni bilo na dirkah. To zmago posvečam njim.«

Za Tima sezone sicer še ni konec, prvič po letu 2019 se bo udeležil pokala narodov, ki bo od 6. do 8. oktobra v Franciji.