Težave Mateja Mohoriča na Touru: potrebna je bila krvna preiskava

Mlad kolesar Matej Mohorič se lahko pohvali z izjemnimi dosežki na velikih tekmovanjih, saj je etapno zmago zabeležil že na vseh Grand Tour tekmah, po eno na dirkah Giro d'Italia in Vuelta a España ter dvojno etapno zmago na dirki Tour de France. Letos so se Mateju uresničile tudi dolgoletne sanje, ko je obleležil zmago na eni svojih najljubši dirk, spomladanski klasiki Milano-Sanremo.

Kolesarskih dirk se loti strateško, kar mu hkrati s poznavanjem centrifugalnih sil omogoča vrhunske rezultate. Matej vozi tudi do 120 kilometrov na uro in več, zato je vedenje, kdaj in kje lahko ohrani hitrost kilometrov, ključnega pomena.

»Na Touru se nisem počutil najbolje in težko sem si opomogel po koncu. Pregledi krvi so pokazali, da imam asimptomatsko covid okužbo in da sem pred kratkim morda imel tudi okužbo z virusom Epstein-Barr. Vzel si bom več časa za počitek in upam, da se bom pravočasno počutil bolje za več dirk pred koncem sezone,« je na svojem Instagram profilu zapisal 27 letni profesionalni kolesar, član tima Bahrain Victoriousa.

Letošnji Tour de France je bil izjemno hiter. Od samega začetka dirke so kolesarji dirkali v zelo visokem tempu. Številke potrjujejo, da je povprečna hitrost skozi devet etap znašala 44,544 km/h, kar je 2 km/h več kot na isti točki leta 2021, zato je bila najhitrejša dirka doslej – po letu 2005.