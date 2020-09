Teniška elita na različnih polih

Bedene odkrito o razkolu

Aljaž Bedene se bo ob uvodu v odprto prvenstvo ZDA pomeril z velikim upom finskega tenisa, 21-letnim Emilom Ruusuvuorijem.

+ Kadar napoči čas sklepnega turnirja prestižne serije za teniški grand slam, so v središču pozornosti po navadi ugibanja o razmerjih moči v prihajajoči jeseni in najresnejših kandidatih za mikavno lovoriko. Tokrat je drugače. Pandemija virusa je sprva potisnila šport v kot, nato botrovala posebnim razmeram, vmes so onstran Atlantika udarili še nemiri s pridihom rasizma, zdaj pa je teniški svet vznemirila novica o odmevni potezi– ustanavljanju združenja igralcev.Srb je prišel v New York kot številka 1 svetovne lestvice, tukaj je bil najboljši že v prejšnjem tednu na generalki odprtega prvenstva ZDA, prestavljenem turnirju s tradicionalnega prizorišča v Cincinnatiju, poraza ni doživel že v 23 nastopih zapored, od lanskega novembrskega Londona v dvorani O2 proti švicarskemu zvezdniku. Kakšen je njun odnos ob igrišču, najbrž javnosti nikdar ne bo do konca razkrito, a pogosto sta v svojem medsebojnem prestižu stala na nasprotnih bregovih. In očitno je tudi zdaj tako, ko se je Novak Đokovićodločil ustanoviti posebno združenje igralcev. Švicar, podobno razmišlja tudi Španec, je proti takšnemu udejstvovanju, predvsem moški teniški svet se je v teh dneh razdelil na dva pola.»Dejansko je bil že skrajni čas, da igralci začnemo razmišljati o sebi in svoji usodi. To nam krojijo drugi. Vem, za zdaj ne moremo imeti izvršilne moči, toda obenem ne moremo zgolj prikimavati odločitvam svetovne zveze. Poglejte le zadnji primer, ko so se pri ATP v pičlih petih minutah odločili za en dan prekiniti turnir, pa nihče ni vprašal za mnenje tistih, ki smo tam igrali,« je med drugim v daljšem pismu zapisal najbolj prepoznavni srbski športnik in napovedal, da se bo v tistem trenutku, ko bo to združenje uradno potrjeno, umaknil iz sveta igralcev v ATP. Pri novi zamisli mu pomagakanadski teniški igralec čeških korenin, k članstvu v novem združenju se je pridružil tudi vodilni adut slovenske karavane in naš edini predstavnik na moškem turnirju odprtega prvenstva ZDA –Ljubljančan v videopogovoru, ki so ga izvedli pri naši krovni teniški organizaciji, ni skrival naklonjenosti tej novi zamisli o združenju igralcev. »Če pomislite, da je tenis po gledanosti tretja športna panoga na svetu, potem ni prav, da od nje živi lahko le 150 najboljših igralcev na svetu. Prav je, da bi bil nagradni sklad v prihodnje bogatejši. Federer in Nadal? Tu gre predvsem za zasebne interese. Švicar je denimo ustanovitelj Laverjevega pokala, ki je že prodrl v mednarodni teniški koledar,« je poudaril Bedene, eden od prvih 60, ki so pristopili k temu novemu združenju. Đoković, denimo, upa, da bo zbral večino med 500 najboljšimi posamezniki in med 200 vodilnimi iz serije dvojic.Omenjena Švicar in Španec pa razmišljata drugače. Slednji tako pravi: »Zdaj ni pravi čas za revolucijo. Poskusimo predvsem ohraniti zdravje in se – kolikor je le mogoče – prebiti skozi krizo s kar najmanjšimi denarnimi izgubami ...«