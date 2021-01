Telemark je vadila kar s pručke

Slovenska ženska skakalna vrsta se bo konec tega tedna na Ljubnem, kjer bo v soboto (z začetkom ob 14. uri) na sporedu ekipna tekma za pokal narodov, dan pozneje pa ob enakem času še posamična za svetovni pokal, predstavila s številčno ekipo. V jutrišnjih kvalifikacijah (14.00) se bo po zaletišču 94-metrske naprave pod Rajhovko spustilo kar ducat naših tekmovalk, ob stalnih udeleženkah preizkušenj najvišje ravni Urši Bogataj, Jerneji Brecl, Emi Klinec, Katri Komar, Niki Križnar in Špeli Rogelj se bodo v tako imenovanem nacionalnem paketu predstavile še Katja Markuta, Pia Mazi, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič ter Lara Logar in Nika Vetrih (ravno včeraj je zmagala na tekmi za pokal FIS v Szczyrku), ki bosta prestali ognjeni krst med svetovno elito.



Glavni trener slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič ocenjuje, da so njegove varovanke zelo dobro pripravljene, zato ne skriva visokih pričakovanj. »Na Ljubnem znova merimo na stopničke, ki smo se jih v minulih dveh letih veselili tako na ekipni preizkušnji kot tudi na posamični. Glede na to, kako smo začeli sezono v Ramsauu, kjer smo bili z drugouvrščeno Niko Križnar in četrtouvrščeno Uršo Bogataj v igri za najvišja mesta, in kako dobro so dekleta skakala na zadnjih treningih, ocenjujem, da naši cilji niso previsoki,« je poudaril slovenski selektor in pristavil, da so tokrat – če bodo prikazale svoje najboljše skoke – po stopničkah sposobne poseči Križnarjeva, Klinčeva in Bogatajeva.

Nika kot tank

»Ker je to naša domača tekma, pričakujem dobre nastope tudi od drugih naših skakalk, ki lahko presežejo svoje najboljše uvrstitve,« je pripomnil Zupančič in razkril, da je imela sicer Križnarjeva, ki je lani pod Rajhovko med posameznicami navdušila s tretjim mestom in prispevala velik delež k ekipnemu drugemu mestu Slovenije, v zadnjem obdobju določene težave z gležnjem in hrbtom.



»A zanjo me ne skrbi. Nika je namreč zelo zagrizena tekmovalka, v športnem smislu je pravi tank, zato verjamem, da bo šla tudi prek tega,« je še dejal glavni trener, medtem ko je 20-letnica iz Delnic v Poljanski dolini zatrdila, da se je stanje njenega gležnja, ki si ga je zvila med ogrevanjem (»Malce sem bila nerodna.«), že toliko izboljšalo, da bo lahko šla – kot vedno – spet na polno. Verjame, da tudi z lepšim pristankom, kakor ga je pred mesecem dni kazala v Ramsauu. »Doskok sem vadila tudi tako, da sem si doma obula skakalne čevlje in s pručke skakala v telemark,« je zaupala Križnarjeva.



Ob njej je zelo dobro predolimpijsko zimo 2020/21 odprla tudi Urša Bogataj, ki je v Ramsauu obstala tik pod zmagovalnim odrom. Njen uspeh je imel še toliko večjo vrednost, če vemo, da je zaradi poškodbe kolena izpustila skoraj vso prejšnjo sezono 2019/20. »Zares sem vesela, da sem se vrnila tako dobro. Ker še vedno čutim določene bolečine, se učim spet iti prek sebe,« je povedala 25-letna skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: