Tekmo morajo čim prej pozabiti

Presečnik tik pod odrom V Frenštatu sta bili minuli konec tedna tudi dve moški tekmi za celinski pokal, na katerih sta se zmag veselila Čeh Viktor Polašek in Avstrijec Mika Schwann. Od Slovencev je bil s 4. in 10. mestom obakrat najboljši Jernej Presečnik. Točke so osvojili še Marcel Stržinar (11. in 40.), Žak Mogel (28. in 24.), Aljaž Osterc (36. in 19.), Taj Ekart (44. in 27.) in Rok Masle (diskvalifikacija in 30.).

Merila je na tretjo zmago

Vsakega niza je enkrat konec. In tako se je včeraj na srednji skakalnici v Frenštatu pod Radhoštem (HS-106) končala tudi zmagovita serijav veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS). Smučarska skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu, ki je bila dvakrat najboljša v Visli in nato še v Courchevelu, se je morala sprijazniti s šestim mestom.Novo uvrstitev na oder za najboljše skakalke na svetu so ji preprečile tudi slabše razmere, saj je bila med vsemi tekmovalkami (na skrajni vzhod Češke je pripotovalo 69 tekmovalk iz 18 držav) edina, ki se je v obeh serijah (86,5 m in 93 m) v zraku borila z vetrom v hrbet – v prvi je, denimo, zaradi slabših razmer prejela 1,5 točke (–0,16 m/s), v drugi pa 0,1 točke (–0,01 m/s). Za primerjavo: japonski zvezdnici(101,5 m in 104,5 m), ki je v finalu za pol metra izboljšala predlanski rekord naprave, je do prepričljive zmage obakrat pomagal vzgornik (+0,48 m/s in +1,26 m/s).Toda Bogatajeva, ki je zadržala vodstvo v skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala, se ni izgovarjala na slabši veter. »Tokrat nisem najbolj zadovoljna s svojim nastopom. Resda sem imela nekaj smole z razmerami, toda moram poudariti, da moja skoka nista bila dobra,« je bila samokritična 26-letna članica Ilirije, ki je bila še v sobotnih kvalifikacijah druga tik za reprezentančno kolegico Križnarjevo.Skakalka iz SSK Norica Žiri se je morala na včerajšnji tekmi zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom, potem ko je s skokoma, dolgima 99 in 95,5 metra, za 4,1 točke zaostala za tretjeuvrščeno Norvežanko(96 m in 100 m). A po prvem polčasu, po katerem je bila druga za Takanašijevo, se ji je nasmihala nova uvrstitev na zmagovalni oder, s katerega jo je nato ob Opsethovi zrinila tudi na koncu drugouvrščena Japonka(96,5 m in 103 m).»Čeprav sem merila višje, potihem celo na tretjo zaporedno zmago v Frenštatu, sem s skokoma in rezultatom zadovoljna. Zato grem lahko z dvignjeno glavo naprej – po nove lepe uvrstitve,« je poudarila 21-letnica iz Delnic v Poljanski dolini, branilka velikega kristalnega globusa in tudi lovorike v veliki nagradi FIS. Po štirih od sedmih preizkušenj v letošnjem poletju je (tudi) skupno četrta, od vodilne Bogatajeve pa jo loči 154 točk.Med dobitnice točk so od Slovenk včeraj skočile tudi(11.),(16.) in(22.), prekratka za finale pa je bila(32.). »Na treningu in v kvalifikacijah so bila naša dekleta tam, kamor spadajo, na tekmi, ki jo moramo čim prej pozabiti, pa so bila nekatera tudi žrtve razmer,« je pojasnil glavni trener slovenske vrste. Naslednji preizkušnji bosta 11. in 12. septembra v Čajkovskem.