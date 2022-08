Tekme Maribora si sledijo kot žrebanja lota

Nogometaši Maribora so zašli v nezavidljiv položaj, potem ko jim nikakor ne steče – neuspešno igrajo pod dežnikoma NZS in Uefe, izgubljajo »običajne« tekme in večne derbije ter so tik pred tem, da zadnje mesto na lestvici 1. SNL začinijo z neuspehom v Evropi. Še dobro, da sodobni nogomet ponuja instantne popravne izpite, Štajercem prvega že drevi (18.00) v Helsinkih.

Kako prekiniti črn niz, v katerega sta spravila slovenske nogometne prvake nemara slabo kadrovanje športnega direktorja Marka Šulerja – neposrečen tajming prodaje ključnih akterjev, preveliko število posojenih nogometašev … – in po malem že dolgočasno ponavljanje besed, s katerimi trener Radovan Karanović opogumlja sebe, igralce in navijače, da še ni vse izgubljeno in da je Maribor nanizal štiri zaporedne zmage le zaradi spleta nesrečnih naključij?

V lov na zaostanek z 0:2

To je osrednje vprašanje za ključne može v taboru vijoličastih pred novo »tekmo sezone« na Finskem, v kateri bo poskušal Maribor izničiti zaostanek dveh golov (0:2) s prve tekme v Ljudskem vrtu. Izhodišče Štajercev je znano: tako Slovenci kot drugi Evropejci smo videli že veliko večje senzacije, kot bi bila morebitna drevišnja zmaga NK Maribor v Helsinkih najmanj za dva gola. Razmišljati o zmagi torej ni prepovedano, je dobrodošlo, če ne celo nujno.

Toda do nje ne bo prišlo samoumevno. Črn niz 9 tekem (2-2-5, razlika v golih 6:12), v katerem sta padla donedavni drugoligaš Gorica in Soligorsk v Turčiji, bi bilo najlepše prekiniti s popolnim zasukom na stadionu HJK in napredovanjem v zadnje kolo kvalifikacij za evropsko ligo oziroma z drugimi besedami: tako da bi si Štajerci že drevi zagotovili najmanj nastop v Uefini konferenčni ligi, kar je nazadnje uspelo tudi Prekmurcem.

Marko Šuler in Radovan Karanović bosta morala drevi deliti boljša navodila nogometašem Maribora kot na prvi tekmi v Ljudskem vrtu.

Dobra novica je, da si tekme za slovenske prvake poleti sledijo kot žrebanja lota, torej na vsake tri dni, morda pa bo Karanović drevi vendarle zadel sedmico, kar bi bila kakršna koli zmaga, ki bi Štajercem omogočila napredovanje, četudi po deseti seriji izvajanja enajstmetrovk.

Mariborčani so zadnji tekmi (Helsinki 0:2, Olimpija 0:2) začeli z isto enajsterico (Bergsen, Žinić, Mitrović, Watson, Sikošek, Vidaković, Antolin, Repas, Brnić, Vipotnik in Baturina), bomo videli, kaj bo bolj poznalo – da se omenjeni fantje bolj čutijo na igrišču ali da so bolj utrujeni po dveh tekmah v treh dneh. Gotovo ne bo Watsona, ki si je poškodoval koleno (nazadnje ga je zamenjal Guerrico), odsotni so tudi Milec, Pihler in Jug, preostali so bili del odprave, ki je včeraj ob 9. uri odpotovala z mariborskega letališča proti Helsinkom.

Dobrodošlo bi bilo, če bi Štajercem drevi uspelo in bi igrali (vsaj) v Uefini konferenčni ligi, ki jo je lani zastavila Mura, ter tako nadaljevali mini tradicijo. Do prvega premora zaradi reprezentančne akcije bo letos rekordno dolgo obdobje, v katerem Mariborčane čaka še devet tekem – le tri doma in kar šest v gosteh, prva že nocoj.

Če bi preskočili Helsinke – tekmo bo vodil nemški sodnik Tobias Stieler –, bi se vijoličasti 18. in 25. avgusta merili za evropsko ligo z danskim Silkeborgom. Če bodo nadaljevali v poletnem slogu, pa jih v boju za konferenčno ligo na ista večera čaka boljši iz para Soligorsk vs. Cluj (0:0).