Tekma sezone našega asa

Marsikaj se je na tem svetovnem prvenstvu dogajalo v prejšnjih dneh, slovenska pričakovanja pa so z izjemo dosedanjega ženskega smuka z Ilko Štuhec kot eno od kandidatk za vrh vendarle najvišja prav zdaj: petek v Savojskih Alpah ponuja moško veleslalomsko tekmo s srebrnim olimpijcem Žanom Kranjcem, dan pozneje pa bo nato ženski slalom, kjer ima slovenska vrsta Ano Bucik, tekmovalko iz elitne skupine v tej sezoni. Goričanka je včeraj preizkusila prizorišče v veleslalomu, na drugi progi se ji je želeni scenarij ponesrečil, a hitro je misli usmerila k prihajajoči svoji smučarski predstavi leta.

Čeprav ima sleherna kolajna enako veljavo in jo je brez izjemnega truda nemogoče osvojiti, je med stroko in tekmovalci veleslalom ena tistih disciplin s tradicijo, patino in prav posebnim slovesom. »Veleslalomske kolajne so posebne, to je disciplina, ki jo zaradi prepleta različnih dejavnikov smučarskega znanja najbolj cenim,« je iz prostora za pogovore z novinarji, kjer analizira nastope tekmovalk za Eurosport, sporočila naša najboljša alpska smučarka doslej Tina Maze. Uživala je v napetem boju najboljših, bila navdušena nad zmago Mikaele Shiffrin, tekmovalke, ki jo med vsemi sedanjimi posebej spoštuje, objela je srebrno Federico Brignone, hudo ji je bilo – tako kot množici na tribuni – ob odstopu domače reprezentantke Tesse Worley.

Zgodba zmagovalke pa je sploh posebna. Sredi prvenstva se je sprla z dolgoletnim trenerjem Mikom Dayjem. »Na prvenstvu je stres na zelo visoki ravni. Zdaj bi rada uživala v tem dnevu, pred katerim ni bilo lahko. Svojemu trenerju sem lahko le hvaležna za teh sedem let,« je strnila misli na novinarski konferenci.

Cilj prvo odličje na SP

Slovenska bera pa je bila slabša od pričakovanj – Ana Bucik je bila 25., Neja Dvornik 27. Prva je bila na uvodni progi krepko višje – 11. »V prvo je bilo moje smučanje spodobno, takšno, kot sem ga zmožna v veleslalomu. Ko pa so se mi zvrstile napake na drugi progi, pa izhoda ni bilo več,« je odkrito v ciljnem prostoru govorila Primorka, toda hitro vrnila svojo prepoznavno vedrino in usmerila misli k sobotnemu slalomu, za njo udarni disciplini. Tudi Neja je bila vse prej kot zadovoljna ob razpletu tega veleslaloma in nam dejala, da na vse, kar je nižje od 16. mesta, gleda kot na slab dosežek.

Iz slovenskega zornega kota pa je seveda današnji petek posebej podčrtan. Na ta dan namreč čakamo pravzaprav že od začetka prvenstva oziroma že kar vso zimo, saj je v njej Žan Kranjec uresničil poglavitni cilj stalnosti doseganja vrhunskih izidov. V veleslalomskem seštevku sezone je 3., za Švicarjem Marcom Odermattom in Norvežanom Henrikom Kristoffersnom, zdaj si želi tisto, česar še nima – kolajno na svetovnem prvenstvu.

Danes (10.00; 13.30) bo edini nastopajoči Slovenec na tekmi, Štefana Hadalina, za katerega bi bila udarna tekma nedeljski slalom, žal na prizorišču SP ni več. Ponovile so se mu zdravstvene težave, zaradi katerih je izpustil drugo polovico prejšnje sezone.