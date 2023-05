Risi znova brez zob in obstanka

Hokejska zgodba se je, žal, spet ponovila. Slovenci se po najhitrejši možni poti poslavljajo od svetovne elite, obstanka si niso priborili vse od leta 2005. A so mu bili tokrat blizu, saj so tri tekme od dosedanjih šestih v skupinskem delu izgubili le za en gol. Najprej z Norveško (0:1), nato z Latvijo (2:3) in za konec še včeraj s Slovaško. Odločil je bil gol Richarda Panika po 15 sekundah 2. tretjine, odtlej so risi napadali za izenačenje, pa ga niso dočakali. S točko bi ohranili možnosti za obstanek, tako pa bodo drevi ob 19.20 le še za prestiž igrali s Kazahstanci.

Napočil je dan, ko je imela slovenska hokejska ladja še zadnjo priložnost, da bi se izmuznila razburkanim valovom Baltika, v katerih se ne bi povsem potopila. Na tekmi proti Slovaški je namreč točka še omogočala priložnost preživetja, poraz je vodil nazaj proti drugemu kakovostnemu razredu svetovnega hokeja.

Bo imela Slovenije dovolj moči, znanja in energije za podvig proti Slovakom, ki jih je že dvakrat premagala na olimpijskih igrah, toda takrat vendar v povsem drugačni tekmovalni formi, kot je opazna v teh dneh na ledeni ploskvi Arene Rige? Po prosti soboti se je nato začela zbrana priprava na tekmo. »Nemogoče je napovedati razplet, na katerega lahko vpliva tisoč dejavnikov. Pomembno pa je, da smo se v prejšnjih dneh izognili zdravstvenim težavam,« nam je ob naključnem srečanju dobro uro pred začetkom dejal izkušeni finski strokovnjak Kari Savolainen, na tem prvenstvu zadnjič član štaba risov.

Popolni napad ni obrodil sadov

V vratih slovenske vrste je bil Luka Gračnar, kar nikakor ni presenečalo, čeprav je Gašperju Krošlju ob prihodu v Rigo pripadala vloga prvega vratarja. A slednji, podobno kot v olimpijskih kvalifikacijah pred slabima dvema letoma v Oslu, tu ni čaral kot nekoč. Takšna ocena pa ne pripada le temu 36-letnemu vratarju, slovenski risi predvsem v napadu niso bili na želeni ravni.

In iz minute v minuto je grozil podoben scenarij tudi v boju s Slovaki. Na začetku je bilo slovenskih napadov pravzaprav malo. Tekmeci so stisnili rise, razmerje strelov (17:6) je v prvih dvajsetih minutah razkrivalo, kdo je bil aktivnejši v poskusih doseči uvodni gol. Toda ob zanesljivem Gračnarju je naša vrsta zdržala, ob izidu 0:0 sta bili na vrsti še napeti dve tretjini.

Toda po oddihu je sledilo nadaljevanje kot v najgrših sanjah. Po pičlih 15 sekundah je izkušeni Panik, ki je zbral 10 let igranja v NHL, zadel v polno. To je bil edini plošček na tej tekmi, ki se je izmuznil slovenskemu čuvaju mreže, pa se je zdelo, da ga že ima v rokavici ...

Kakorkoli, po nekajminutnem šoku je sledil popolni napad, nevarne akcije so se kot po tekočem traku vrstile predvsem v zadnji tretjini, po razmerju strelov je bila ta slovenska (16:9). A v slogu tega prvenstva napadi risov niso obrodili sadov in ti se zdaj vračajo k druščini, od katere so prišli v Rigo – drugega kakovostnega razreda.