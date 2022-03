Tavares stvar opravil z levo nogo

Maribor se je v Kidričevem rešil v 91. minuti (3:3), Olimpija je odličen derbi v Murski Soboti izgubila (2:3). Takšen je bil razplet zadnjih tekem 26. kroga 1. SNL, ki se je izšel po željah tretjega kandidata za prvaka, zdaj znova drugega Kopra.

Ni še konec, dokler tega ne reče Marcos Tavares. Ata med vijoličnimi nogometaši je preprečil senzacijo. Aluminij je v 20. minuti zaostajal z 0:2 in grozil je polom podoben stožiškemu. Toda v 75. minuti je bil na pragu velike zmage po golu za 3:2. Kidričani so nato zadeli še prečko, potem pa je v 91. minuti z roba kazenskega prostora z levico ustrelil in zadel Tavares. Tavaresov 158. gol v slovenski ligi in drugi v tej sezoni je Mariborčane ohranil na vrhu lestvice.

Mariborčani so po prvih 45 minutah imeli prednost z 2:1 in ni kazalo na dramatičen preobrat. Toda nekdanji Olimpijin igralec, trener in naslednik odstavljenega Oskarja Drobneta na Aluminijevem trenerskem stolčku Robert Pevnik je imel na igrišču še enega skritega aduta. Hrvat Martin Šroler je – potem ko je v prvem polčasu znižal z bližine – v 54. minuti z več kot 30 m sprožil izstrelek, ki je neubranljivo zletel v levi zgornji kot vratarja Ažbeta Juga.

Počitek prvokategornikov

Pevnik je v 67. minuti na igrišče poslal še enega rezervista iz zeleno-bele jate, Dina Špeharja. Posojeni napadalec je po lepi podaji in s prefinjenim strelom z 8 m Kidričane popeljal v vodstvo.

Olimpija ni preplavala Mure Izida 26. kroga – Aluminij: Maribor 3:3 (Martin Šroler 32., 54., Dino Špehar 75.; Marko Alvir 5., Rok Sirk 20., Marcos Tavares 90.), Mura: Olimpija 3:2 (Mirlind Daku 8., Eric Boakye 25. avt., Luka Bobičanec 46.; Mario Kvesić 11.,11-m, Đorđe Crnomarković 38.); pari 27. kroga: Domžale – Radomlje (12. t. m.), CB24 Tabor – Aluminij, Maribor – Mura, Koper – Bravo (vsi 13. t. m.), Olimpija – Celje (14. t. m.). Vrstni red: Maribor 49, Koper 46, Olimpija 45, Mura 40, Bravo 38, Domžale 35, Celje 29, Radomlje 27, Tabor 25, Aluminij 21.

Mariborski trener Radovan Karanović je v Kidričevem poskusil spočiti nekaj prvokategornikov, med njimi tudi Đorđeja Ivanovića, ki je igral le prvi polčas, Gregorja Sikoška, Maxa Watsona, Martina Milca, Antoina Makoumbouja, prvi strelec Ognjen Mudrinski pa je bil kaznovan. Z nekaj več kilogrami obloženega Tavaresa je poslal v igro v 76. minuti. V zadnjih sekundah je Malik Sellouki sicer izgubil dvoboj iz oči v oči z domačim vratarjem Luko Janžekovičem.