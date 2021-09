Tami iz domače postelje na turnir

Teniški svet bo še nekaj dni zagotovo razpredal o sanjskem koncu tedna v New Yorku, kjer sta na zadnjem turnirju sezone za grand slam dve najstnici uprizorili imeniten ženski finale, posebno poglavje pa seveda pripada tudi finalistoma v moški konkurenci, zmagovalcu Danilu Medvedjevu in Novaku Đokoviću.



In tudi o tem se je sukala beseda na uvodni portoroški novinarski konferenci, kjer so predstavili največji teniški dogodek leta pri nas. Pravzaprav ne le leta, že dobro desetletje česa podobnega v teniški areni Lucija ni bilo. Spomini segajo na gostovanja Venus Williams, Anastasije Miskine, Jelene Janković, Tatjane Golovin, Dinare Safine in še drugih zvezdnic svetovnih igrišč, toda slovenska obala že dolgo čaka na dogodek, ki mu letos celo pripada oznaka 250 in je tako tudi z nagradnim skladom (235.000 dolarjev) krepko višji kot v preteklosti.



Ni odveč ob tem zapisati, da je septembrski Portorož zdaj prav čudovit: še vedno sončen, a ni tiste nore pripeke in za marsikoga tudi neznosne dopustniške gneče. »Uf, ko sem slišala, da se bomo letos spet zbrale v Portorožu, sem zastrigla z ušesi. To je bil prvi turnir iz serije WTA, na katerem sem nastopila, zato sem se še posebno razveselila možnosti prihoda. Pa še potovanje ni dolgo. Saj veste: če je le mogoče, izbiramo bližnje turnirje,« je bila vedro razpoložena Splitčanka Petra Martić, prva nosilka v teh dneh na Obali in že danes tekmica naše Kaje Juvan v uvodnem kolu. Ljubljančanka se seveda veseli nastopa na turnirju, ki ga pač na igrišču še ni doživela.



Ko je bil ta dogodek tu nazadnje, se je 20-letnica komaj dobro spoznavala z loparjem in rumeno žogico: »Ha, ne vem, kdo je žrebal pare, ampak ne glede na moč tekmice se slehernega nastopa poskusim lotiti s pozitivno energijo.« Juvanova sicer ni bila jezna, potem ko je izvedela, da je pri omenjenem žrebu pomagala Donna Vekić, podobno kot Martićeva zelo ugledna hrvaška teniška igralka, zdaj tudi med udeleženkami Portoroža 2021.

Proces učenja

Iz domačega zornega kota pa je seveda pod drobnogledom Tamara Zidanšek, letos polfinalistka Roland-Garrosa in zdaj na 34. mestu lestvice krepko najvišje med Slovenkami. Veseli se nastopa v znanem okolju, povrhu je v zadnjih dneh spala prav v domači postelji, saj je pogosto pri fantu v Izoli, prebiva pa v Slovenskih Konjicah. »Vsak turnir je zame del procesa učenja in tako bo tudi zdaj v Portorožu,« pravi pred današnjim uvodnim nastopom v posamični konkurenci. Mnogi jo vidijo kot favoritinjo turnirja, sama si želi ohraniti svoj mir in se dobro zaveda, kako težko je v športu breme pričakovanj.



»Ne nazadnje smo videli, kako tudi pri Novaku Đokoviću ni samoumevna pot k zmagi,« se je nedeljskega poraza svetovne številke 1 proti Medvedjevu spomnila Juvanova, podobno sta razmišljali tudi Zidanškova in Martićeva. Vse tri bodo pod močnim povečevalnim steklom na portoroškem dogajanju. Za začetek danes po 19. uri na osrednjem stadionu v Luciji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: