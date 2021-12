Tamari stroka napoveduje odličnost

Zastor čez teniško leto 2021 je padel. Zadnje dejanje je pred dnevi pripadlo finalnemu turnirju Davisovega pokala. V sklepnih madridskih dneh je bilo letno zasedanje skupščine mednarodne teniške zveze ITF, med navzočimi je bil tudi Gregor Krušič, direktor domače krovne organizacije Tenis Slovenija. Z njim smo potegnili črto pod zanimivo sezono.

Gospod Krušič, kako ste doživeli zadnjo teniško predstavo v sezoni, po novem se zdaj kar nenavadno veliko reprezentanc zbere na finalnem turnirju, ni več klasičnega dvoboja dveh ekip?

»Teniški spored je dejansko skozi leto zelo nasičen: ATP je podjetje, ki sledi dobičku, ITF pa je neprofitna organizacija, ki poskuša vse skupaj po najboljših močeh usklajevati. Veliko je polemik o sedanjem in prejšnjem sistemu.

30. mesto na lestvici WTA pripada Tamari Zidanšek.

Če si gledalec in navijač svoje reprezentance v finalu, ti je seveda lahko žal, če te ni na domačem terenu. Če pa pripadaš organizacijskemu delu, pa je dejstvo: če se produkt želi tržiti ter prelivati denar na posamezne zveze, mora vztrajati pri sedanjem sistemu. In tudi ko ni igrala domača reprezentanca, je bila nazadnje Arena Madrid polna.«

S športnega zornega kota je bila zmaga ruske ekipe z dvema igralcema med najboljšo peterico na svetu pričakovana, bila pa so tudi presenečenja, kajne?

»Najbolj presenetljivo je ob koncu odmevala polfinalna zmaga Hrvaške proti Srbiji, presenetila je tudi Nemčija brez Alexandra Zvereva. Pogrešal sem ga, imena pritegnejo občinstvo. Ko je Novak Đoković na igrišču, je to izjemen magnet! Izjemne pa so bile tudi predstave hrvaške dvojice Nikola Mektić-Mate Pavić. Sam sem veliko igral v dvojicah, z Andrejem Kraševcem sva bila prva mladinca na svetu, toda to je zdaj že povsem druga raven.«

Kako gledate na slovenski moški tenis v letu 2021? Paragvaj ste premagali, zdaj bo šlo proti Čilencem za uvrstitev v 1. svetovno skupino. Se vam dejansko zdijo stvari zastavljene drugače, odkar je Grega Žemlja zvezni kapetan?

»Največja sprememba je, da so pravila kristalno jasna in pri tem ni odstopanj. To je Gregorjev pristop, ki smo ga pred tem pogrešali. Upamo, da bo Aljaž Bedene nared za marčni Davisov pokal, podobno tudi Blaž Rola. Za Blaža Kavčiča pa še ne vemo, saj zadnjih nekaj mesecev zaradi poškodbe ni igral, tako da je pod vprašajem. Gregor pa že pozna tudi mlajši rod z Borom Artnakom in Sebastianom Dominkom iz septembrskega Portoroža in zmage proti Paragvaju.«

Bedene se je zelo ambiciozno lotil sezone, ustavila pa sta ga koronavirus in poškodba ...

»Njega so te bolezni in poškodbe kar iztirile, mu uničile drugo polovico sezone. Po mojih informacijah se vrača, trenira, ali bo igral januarja, februarja ali aprila, pa bomo še videli.«

Slovenke so v tem letu opozorile nase, zlasti seveda Tamara Zidanšek.

»Zmagala je v Švici, bila med štirimi najboljšimi v Parizu. Po informacijah, ki jih imam, se na novo sezono izjemno dobro pripravlja, zato stroka od nje že v začetku sezone pričakuje vrhunske rezultate. Kaja Juvan je dosegla vrh v Portorožu s polfinalom. Z njenim menedžerjem Tomislavom Poljakom se je zelo resno lotila prihajajočega leta. Polona Hercog? Ima veliko izkušenj in tudi izkušenega trenerja. Ve, kaj dela, zna se pripraviti, glede na svojo kakovost pa sodi mnogo višje, kot je trenutno.«

Kako pa se ozirate na ženski teniški turnir v Portorožu s časovne razdalje treh mesecev?

»To je v moji karieri zagotovo najbolj naporen projekt, kar sem jih kadar koli opravil. Toda že obiramo sadove: vabljeni smo in sodelujemo v višjih političnih krogih, tudi sestankov s šefi tenisa ni več težko dobiti. Tudi v prihodnje se bomo lotevali podobnih zgodb.«