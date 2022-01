Tamare Zidanšek ni lahko ugnati

Težko bi si želeli bolj merodajno napoved prihajajočih dveh teniških tednov na uvodnem turnirju sezone za prestižni grand slam, kot nam jo tokrat ponuja Mats Wilander. Nekdanji sijajni švedski teniški zvezdnik bo kot strokovni komentator Eurosporta dogajanje iz Melbourna spremljal v londonskem studiu, z njim pa smo se na daljavo posebej pogovarjali o zadnjih zapletih okrog Novaka Đokovića pa tudi o obetavnih slovenskih igralkah Tamari Zidanšek in Kaji Juvan.

Gospod Wilander, kako gledate na tenis v teh posebnih razmerah pandemije, ki se bo kmalu raztegnila na dve leti?

»Čas je zmeden za vsakogar od nas, ena pravila veljajo danes, druga jutri. Ni normalnega življenjskega utripa in tako tudi ne športnih dogodkov na ravni, kot smo jih bili vajeni prej. Ko pa moraš zaradi športa, ki je tvoja služba, v tem primeru denimo tenis, razmišljati o številnih pravilih, bivanju v mehurčku, prilagajanju, ni več tiste sproščenosti. Za vsakogar po svetu je to težko, biti poklicni teniški igralec je zdaj vse prej kot preprosto.«

Saj veste, zadnji teden tudi tisti, ki ne spremljajo podrobno tenisa, vedo veliko o zapletu s prihodom na prizorišče Novaka Đokovića – kako vi gledate na to godljo?

»Vse skupaj je zelo nenavadno. Prepričan sem, da se je Novak odpravil v Avstralijo z vsemi ustreznimi papirji in da je upošteval navodila potovanja. Toda kot sva že prej dejala, pravila se po svetu spreminjajo iz dneva v dan, zato ne vem več, kdaj ima kdo prav. Rad bi videl, da Đoković ostane v Melbournu ter da se bori na igrišču, ne pa na sodiščih. On je športnik in želi si igrati tenis.«

Kaj pa njegovi tekmeci?

»Moški tenis je zdaj vrhunski! Daniil Medvedjev je Novaka ugnal v New Yorku, Stefanos Tsitsipas mu je bil zelo blizu v pariškem finalu. Imate šest ali sedem igralcev, ki se lahko uvrstijo v finale Melbourna. Viden je tudi novi val.«

Ste pri dekletih prav tako pozorni na nove obraze, tudi na zelo obetavni Slovenki Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan?

»Obe sta dobri igralki, o tem ni dvoma. Če najprej omenim Tamaro, moram povedati, da zelo dobro sestavlja svojo igro, je čvrsta, odlikuje jo odlično gibanje. Ona je lahko blizu najboljših, težko jo je premagati. Uvrstitev v polfinale grand slama je potrdil njene sposobnosti, podvig lahko ponovi. Kaja Juvan? Premagala je belorusko zvezdnico. Slednja res igra malo preveč tvegano in to jo lahko večkrat kaznuje. Vaša rojakinja je to dobro izkoristila. Kaja je sicer mlajša od Tamare, kajne?«

Drži.

»Težko je napovedati, kako daleč bo prišla, toda če premagaš Arino Sabalenka, potem je pred teboj lepa prihodnost. Viodel sem jo igrati na Rolandu-Garrosu in opazil, da deluje samozavestno. Ni tista prestrašena igralka, kar se dogaja nekaterim mlajšim, ko pridejo v katero od najbolj znanih teniških aren. Gledal sem jo in opazil, da pristopi k igri, kot bi se vprašala, zakaj jaz ne bi osvojila turnirja za grand slam. In res, zakaj ga ne bi? Morda se bo nekoč vpisala med zmagovalke turnirja za grand slam ...«