Tamara zdaj že pod posebnim drobnogledom

Aljaž kot doma

Športni junij je po navadi prav pisan. Še zlasti v letu velikih nogometnih tekmovanj, kolesarski Tour in Wimbledon, to prav posebno teniško stičišče, pa sta že tako posebna. Toda letos za športno Slovenijo še bolj podčrtana kot po navadi. Na kultni francoski dirkibrani lovoriko,bo spet meril najvišje, v Wimbledon paprihaja s popotnico najodmevnejšega slovenskega teniškega dosežka v obdobju samostojnosti. Na prejšnjem turnirju za grand slam se je namreč uvrstila v polfinale.Pariz 2021 bo tako za 23-letnico iz Slovenskih Konjic za vekomaj zapisan s posebnimi črkami, le legendarnaje pred štirimi desetletji dosegla več. Prav v francoski metropoli je postala prva – in tako doslej tudi edina – Slovenka z lovoriko enega od štirih prestižnih turnirjev, povrhu je še dvakrat nastopila v finalu. In tako do letošnjega junija in podviga Zidanškove ni bilo nikogar, ki bi se v slovenskem tenisu približal omenjenemu dosežku. Wimbledon? Na dlani je, da bodo poslej nastopi naše vodilne teniške igralke, zdaj 47. na lestvici WTA, pod posebnim drobnogledom. Obenem bo že prav uvod za Slovenko sila zahteven. Danes se bo namreč pomerila s, odlično Čehinjo, nekoč celo prvo igralko sveta, zdaj na 13. mestu omenjene lestvice.Ima tudi sestro dvojčico, ki trenutno na lestvici ni tako visoko – na 92. mestu. V zadnjem času jo na Češkem bolj kot po teniških dosežkih poznajo po romanci z, nogometašem Sparte iz Prage in obenem slovaškim reprezentantom. Kakor koli, Tamara se je na pariškem pesku predstavila v imenitni luči, se odtlej lotila resnega treninga na kakovostnem travnatem igrišču v Šentjurju pri Celju ter nato z nasmehom odpotovala na Otok, saj, kot nam je sama povedala, rada igra na tej zeleni podlagi. Sanjsko bi bilo, ko bi danes po 12. uri ugnala ugledno tekmico in nadaljevala svoje bivanje v Londonu. V mestu, kjer bosta jutri igrali tekmo osmine finala na nogometnem euru Anglija in Nemčija. Naša vodilna teniška igralka bo stiskala pesti za slednjo: »Blizu mi je Bayern, posledično pa tako tudi nemška nogometna reprezentanca.«Tudi izkušenočaka visoka ovira, Američanka, naša najmlajša med udarno slovensko teniško trojicopa se bo pomerila s Švicarko slovaških korenin. Kajpak bo poseben tudi nastop. Zanj je pač Wimbledon drugi dom, tako kot za slehernega igralca iz Velike Britanije, naš vodilni igralec na lestvici ATP (64.) pa je nekaj časa nastopal kot njen državljan. Za uvod se bo pomeril s francoskim igralcem, ki je na omenjeni lestvici 21 mest nižje od našega aduta.Sicer pa je globalno rdeča nit Wimbledona 2021 najprej seveda spoznanje o tem, da se turnir vrača na londonski koledar po enoletni odsotnosti, za tem pa lovna 20. zmago na turnirjih za grand slam, s katero bi na vrhu večne lestvice ujelin