Tamara in Polona premikata meje

Nov sijajen dan na igriščih Roland-Garrosa. Vse bolj verjetno je, da bomo po dolgem času dočakali slovenski nastop v drugem tednu teniškega turnirja za grand slam. Tamara Zidanšek se je prvič uvrstila v tretji krog, Polona Hercog je v petem poskusu prvič premagala Caroline Garcia. Danes bo njun dosežek želel izenačiti rojak Aljaž Bedene. Zidanškova pri 23 letih doživlja prvi vrhunec kariere. Potem ko je v prvem krogu prvič premagala igralko iz prve deseterice, Kanadčanko Bianco Andreescu, se je prvič uvrstila v tretji krog turnirja za veliki slam.



Če je v ponedeljek na pesku preživela tri ure in 20 minut, pa je včeraj za zmago proti Američanki Madison Brengle s 6:4 in 6:1 potrebovala vsega uro in pet minut. Bilo bi še manj, če ne bi imel dvoboj čudne krivulje. Konjičanka je namreč v prvem nizu vodila s 5:0, nakar je Američanka prišla na 4:5, Zidanškova pa je potem dobila sedem zaporednih iger za niz in znova vodstvo s 5:0. Tokrat ni popustila in je srečanje končala v slogu. Jutri bo imela lepo priložnost, da se prebije v drugi teden velikega turnirja, kar je med Slovenkami nazadnje uspelo Katarini Srebotnik leta 2008. Pomerila se bo s Katerino Siniakovo iz Češke, 68. igralko na lestvici WTA (Zidanškova je 85.), ki jo je premagala v polfinalu Nürnberga 2019.

Ovira deseti nosilec

Hercogova je pokazala še boljši tenis, kar je bilo tudi treba, da je premagala urok Caroline Garcia, ki je imela bučno podporo s tribun. Mariborčanka je navijače utišala, ko je izkoristila peto zaključno žogico za zmago s 7:5 in 6:4 v uri in 40 minutah. Tudi njo za nastop v drugem tednu turnirja z nagradnim skladom 34,4 milijona evrov čaka češka tekmica, Marketa Vondroušova, 20. nosilka.



Njun edini dvoboj je bil lani na mastersu v Rimu, kjer je tesno zmagala Vondroušova z 1:6, 6:1 in 7:6 (5). Hercogova, 73. na WTA, se je po letih 2010 in 2019 tretjič zavihtela v tretji krog Pariza, ni se ji še uspelo uvrstiti v osmino finala. Aljaž Bedene bo danes želel tretjič po letih 2016 in 2020 preskočiti drugo oviro na OP Francije. Njegova naloga ne bo lahka, na drugi strani mreže bo stal deseti nosilec in deseti igralec sveta Diego Schwartzman. Komaj 170 cm visoki Argentinec je vsekakor premagljiv za 13 cm višjega Ljubljančana, ki vodi s 4:1 v zmagah, je pa zadnji dvoboj leta 2019 v Buenos Airesu izgubil z 1:2.

