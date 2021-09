V Sloveniji se je minula dva dneva mudil Marius Vizer, dolgoletni predsednik Svetovne judoistične zveze (IJF). Obiskal je tudi našega vrhunskega trenerja Marjana Fabjana, si ogledal telovadnico njegovega kluba Z'dežele Sankaku in mu izročil zlato medaljo, najvišje priznanje IJF. V pogovoru za Slovenske novice ni skoparil s pohvalami na račun 63-letnega Celjana.



Kaj vas je tokrat prineslo v Slovenijo?

»Na poti v Zagreb, ki ta konec tedna gosti turnir za veliko nagrado v judu, sem se ustavil pri Marjanu Fabjanu, da bi si ogledal njegovo življenjsko delo. Moram priznati, da sem prav navdušen nad videnim. Za nas je vsekakor velika čast, da imamo takšno osebnost v judoistični družini.«



Kako sicer gledate na Marjana Fabjana?

»O Marjanu lahko govorimo kot o velikem vzorniku oziroma zgledu v judu ter slovenskem in mednarodnem športu na splošno. Njegovo delo sem začel pozorneje spremljati leta 2000, ko sem postal predsednik Evropske judoistične zveze (EJU). Zame je eden od največjih trenerjev na svetu – ne le v judu, temveč na splošno. Uspehi, ki jih dosega s svojimi varovanci, so imenitni, izjemna pa sta tudi njegova značaj in osebnost. Zato smo res zelo ponosni, da ga imamo v svojih vrstah.«



Kaj je po vašem skrivnost njegovega uspeha?

»Takšne uspehe lahko dosega le velika osebnost. Krasi ga pogum, da si želi doseči vedno več, uspehi pa govorijo sami zase. Marjan je nadvse discipliniran trener. Odkar ga poznam, še nisem videl, da bi komentiral sodniške odločitve ali se pritoževal nad njimi. Je čudovit zgled športnega vedenja.«



Kakšno pa je vaše mnenje o slovenskih šampionkah Urški Žolnir, Luciji Polavder in Tini Trstenjak, ki so si pod njegovim vodstvom izbojevale kolajne na OI?

»Vse so seveda vrhunske judoistke, ki so zvesto sledile Marjanovi metodiki dela. Po mojem jim je uspelo tudi zato, ker so se na največja tekmovanja pripravljali in se vedli kakor družina. To je tudi eden od ključev do uspeha, seveda poleg Fabjanovega velikega strokovnega znanja; je vrhunski trener, pedagog in očitno tudi psiholog.«



Zagotovo vam je že prišlo na uho, da je Judo zveza Slovenije (JZS) že dolgo brez pravega predsednika. Kakšno je vaše mnenje o tem?

»To je tudi eden od razlogov, zakaj sem tu. Že skoraj leto dni ni nobene odločitve, tako dolgo vaša krovna judoistična organizacija nima pravega predsednika, kar lahko privede do njene destabilizacije. To zagotovo ni dobro. Bila bi velika škoda, če bi zdaj razpadlo, kar sta tako dolgo gradila Gabrovec in Fabjan. Zato sem vse slovenske klube povabil na srečanje, na katerem jim bom svetoval, da morajo dati svoje ambicije na stran in se pri izbiri predsednika poenotiti v dobro in za prihodnost vašega juda.«



Kako vam je všeč v Sloveniji?

»Že velikokrat sem bil pri vas in moram reči, da prav obožujem vašo deželo. Jaz sem Avstrijec, rodil sem se v Romuniji, živim pa na Madžarskem, tako da smo večkratni sosedi in se na različne načine podpiramo med seboj. Slovenci veljate za zelo ponosen in ambiciozen narod, v tem verjetno tiči tudi skrivnost vaših športnih uspehov. Po eni strani ste majhni, po drugi pa zelo veliki.«

