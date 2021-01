Takšne so poškodbe nesrečnega Švicarja po padcu v Kitzbühelu (VIDEO)

Smučarji kritični

Padel tudi eden od favoritov

Tekma je bila večkrat prekinjena. FOTO: Lisi Niesner, Reuters

Prvega od dveh smukov v Kitzbühelu sta zaznamovala huda padca. Najhuje jo je skupil Švicar, ki ima po podatkih švicarske zveze pretres možganov, zlomljeno ključnico ter poškodovane notranje in križne vezi v desnem kolenu, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.Kryenbühl je bil takoj po padcu pri ciljnem skoku pri hitrosti 145 km/h pri zavesti. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so pri 26-letnem Švicarju ugotovili hude poškodbe. Že danes se bo predvidoma odpravil na zdravljenje domov, sezona pa je zanj že končana.Da je bil sklepni skok na smuku zelo nevaren, so opozorili številni tekmovalci. Zmagovalec, prav tako iz švicarske reprezentance, ni varčeval s kritiko: »Pri celi progi je v zadnjih treh dneh v središču le ciljni skok. Skoki so enostavno predolgi. Tudi sam sem tam danes verjetno poletel 60, 70 metrov. Ni treba, da je tako in ne bi smelo biti tako,« je dejal 33-letni Švicar.Feuz dodaja, da bi tovrstno nevarnost morali pričakovati. »Jasno je, da smučarji na treningu zadnjega dela ne vozimo v povsem nizki smukaški preži. Saj to ni nič novega. Na tekmi smo to nato pokazali. In pri teh hitrostih so skoki, ki gredo malce više, zelo nevarni. Pri meni mislim, da je bilo 148 km/h. Seveda je super imeti ciljni skok, ni pa treba, da je takšen.«In v Kitzbühelu vedo, o čem je govoril Feuz, saj je bil prav skok pred ciljem na tem smuku že večkrat kriv za hude poškodbe smučarjev. Leta 2008 si je Američanhuje poškodoval glavo, leto kasneje so v bolnišnico s poškodbami glave in pljuč odpeljali Švicarja, ki se je iz kome prebudil šele po treh tednih in pol.Grdo je padel tudi Američan, ki je nadzor nad smučmi izgubil nekaj više, v tako imenovani traverzi. Iz ameriškega tabora so po spektakularnem padcu, ko je iztrgal zaščitno ogrado, sporočili, da jo je njihov smučar odnesel le z lažjimi poškodbami vratnih vretenc in udarcem v ramo ter da je že z ekipo v hotelu. Na sobotnem smuku in nedeljskem superveleslalomu ga kljub temu ne bo.Zvečer so se v Kitzbühelu odločili, da nekoliko spremenijo sklepni del proge in zadnji skok. To so počeli tudi v preteklih dneh po treningih, a niso dosegli želene spremembe. Posebej vidno je bilo to na tekmi, kjer so bile hitrosti večje kot pred tem.Odzvali so se tudi odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi. »Vemo, da se proga iz dneva v dan lahko spremeni. Delali smo popravke, a imeli smo zelo neugodne vetrovne razmere na tekmi in hitrosti so se zaradi tega zelo povečale. Zelo mi je žal, saj je ravno to tisto, česar si ne želimo,« je dejal, ki na Tirolskem nadomešča tekmovalnega direktorja Fisa, ki okreva po okužbi s koronavirusom.V soboto ob 11.30 bo v Kitzbühelu na sporedu še en smuk.