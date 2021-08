Takšna čast je zlato Janjo doletela za konec OI

Preostali nosilci odličij že doma

Olimpijska prvakinjabo nosilka slovenske zastave na nedeljskem zaprtju olimpijskih iger Tokio 2020. To so danes sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Sklepna slovesnost iger, na katerih so slovenski športniki doslej osvojili tri zlate ter po eno srebrno in bronasto odličje, se bo začela ob 13. uri po srednjeevropskem času.Olimpijske igre, na katerih je med približno 11.000 športniki nastopalo tudi 54 Slovencev, so se začele 23. julija. Slovensko zastavo sta takrat nosila kajakašicain namiznoteniški igralecGarnbretova je v petek osvojila zlato medaljo v športnem plezanju. Odločitev, da na zaprtju nosi zastavo, je pričakovana, saj je trenutno edina med slovenskimi nosilci odličij, ki je še v Tokiu. Preostali junaki slovenske odprave – zlata kolesarin kanuist, srebrna judoistkain bronasti kolesar– so se v Slovenijo vrnili že prejšnji teden.Srčno seveda upamo, da ne bomo ostali pri petih odličjih in da šesto dodajo košarkarji, ki se bodo ob 13. uri v boju za tretje mesto pomerili z Avstralci.