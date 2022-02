Takšen sprejem so pripravili našim skakalkam (VIDEO)

V Polhovem Gradcu je veselo. Ob petih se je začel sprejem za našo zlato Uršo Bogataj, ki se je iz Pekinga vrnila z dvema zlatima medaljama. Na sprejemu se ji bodo pridružile tudi njene reprezentančne prijateljice, vključno z bronasto in zlato Niko Križnar.

Skakalke so se iz Pekinga vrnile v sredo. Sprejem poteka pri Osnovni šoli Polhov Gradec, organizator sprejema pa je občina Dobrova – Polhov Gradec. Po poročanju mmc jih b spremljal letalnik, pripravili pa so jim špalir do prireditvenega prostora.

Na igrišču se je zbrala velika množica ljudi, ki je spremljala, kako se je zlata ženska ekipa peljala proti sprejemu. Gasilci so jim pripravili špalir, postavili so mlaj. Plapolale so številne slovenske zastave.