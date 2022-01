Takšen oddih spada le k počitnicam

Smo na polovici januarja, pa hokejske tekme mednarodne ravni v tem koledarskem letu še ni bilo niti v Ljubljani za točke ICEHL niti na Jesenicah pri vodilnem moštvu alpske lige. Tivoli je sameval od zadnjega kroga v prejšnjem koledarskem letu, takrat je Olimpija prepričljivo izgubila proti KAC iz Celovca (1:5). Zdaj nadaljuje sezono v Gradcu (19.15), jutri (19.45) se bo doma pomerila z Dornbirnom. Kakšen bo tekmovalni koledar prihodnjih tednov, še ni jasno, kajti okužbe se v slačilnicah posameznih moštev vrstijo, posledično tudi odpovedane in preložene tekme. Toda potem ko so morali zmaji zaradi karantene za nekaj čaka pozabiti tako na treninge kot tudi na tekmovalni del v razširjeni avstrijski ligi, se je zdaj zataknilo še v Podmežakli.



Kako bo s sporedom železarjev v alpski ligi in nato prihodnji teden za omenjeno domače prvenstvo, še ni jasno, v ljubljanskem taboru pa se morajo zdaj zbrati za današnjo zahtevno nalogo v metropoli avstrijskega dela Štajerske. Že tako jim pri enem od tradicionalnih moštev v tekmovanju ne bo preprosto, ob tem pa v svojih vrstah ne bodo imeli prvega vratarja Žana Usa, branilca Kristjana Čepona ter pet pomembnih adutov iz napadalnih vrst: Luko Kalana, Tadeja Čimžarja, Aleša Mušiča, Miho Zajca in Anžeta Ropreta. Glavni trener Mitja Šivic bo moštvo delno zakrpal z novincema: Bastien Maia je Francoz, ki je nazadnje igral na Finskem, Rok Kapel pa otrok jeseniške šole z izkušnjami iz mlajših selekcij na Finskem (Ässät Pori), v Nemčiji (Köln, Landshut) ter nazadnje pri podružnični celovški zasedbi v alpski ligi.

Ligaška zahtevnost

Šivic od teh okrepitev čudežev vsaj v kratkem roku ne pričakuje, verjame pa, da bosta igralca sprejela tivolske moštvene smernice. Ko pa gre za igralce iz Francije, je seveda takoj kot na dlani, da jih Šivic, nekoč igralec in nato uspešen trener prav v tej deželi, odlično pozna.

»Toda dejansko prav Bastiena nisem osebno poznal, saj je igral večinoma na Finskem, sem pa izvedel precej o njem. On najbrž ne bo naš prvi strelec, toda v eni od napadalnih trojk bi lahko deloval zelo dobro,« pravi trener, ki se je z igralci ob začetku tega tedna vrnil na led: »Desetdnevni oddih je za šport običajen v počitniških dneh, nikakor pa ne sredi sezone. Zato je to za vse nas nenavadno: najprej smo imeli dva treninga na ledu, nato sestanek in vadbo v prostoru za fitnes, sledil je še en trening na tivolski ledeni ploskvi.« Tako seveda pri Olimpiji lahko le ugibajo o svoji trenutni konkurenčnosti, ne bo jim preprosto niti danes v Gradcu niti jutri doma z Dornbirnom.

»Najprej bomo igrali v Gradcu, kjer imajo po imenih boljše moštvo, kot kažejo njihovi izidi. A dejansko je tu tako, da tudi ko igraš zelo zbrano in konkurenčno, ni nujno, da boš zmagal,« je dejal režiser Olimpijinih predstav in ob tem priznal: »To je pač ta liga, v kateri smo hoteli igrati. Zato se moramo soočiti z vso njeno zahtevnostjo.«