Tako sta neusmiljena Slovenca potolkla tekmece (VIDEO)

Izjemne predstave slovenskih kolesarjevinna Dirki po Franciji jemljejo dih kolesarskim navdušencem po vsem svetu, hvalnice so jima po včerajšnji izjemni etapi, v kateri sta se skupaj otresla tekmecev na gorskem cilju Puy Mary, kajpak pisali tudi vsi svetovni mediji.Roglič in Pogačar sta se znašla na naslovnici enega najslovitejših športnih časnikov L'Équipe, pod okriljem katerega se je sicer pred več kot 100 leti tudi začel Tour de France. »Neusmiljena,« so zapisali ob fotografiji in poudarili, da sta se skupaj otresla tekmecev.Slovenska kolesarja sta se ob vzponu otresla njunega velikega tekmeca Kolumbijca, ki za Rogličem zdaj v skupnem seštevku zaostaja za 59 sekund. Lanski zmagovalec je bil izmučen ob koncu etape.Roglič v današnji 14. etapi nadaljuje boj v rumeni majici, Pogačar od včeraj spet nosi belo opravo najboljšega mladega kolesarja. Današnja etapa bo imela zaključek za šprinterje, nedelja pa spet prinaša ognjemet in vzpon na enega najslovitejših klancev Toura - Grand Colombier.