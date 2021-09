Tako sanjsko se lahko vrne le Ronaldo

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo se je po 12 letih na najlepši možni način vrnil k Manchestru Unitedu. Na svoji prvi tekmi v dresu, kjer je navduševal na začetku svoje mednarodne kariere, je dosegel dva gola in izdatno pomagal svoji ekipi, da se je po četrtem prvenstvenem krogu prebila na sam vrh prvenstvene razpredelnice.



Ronaldo je bil edini strelec v prvih polčasih sobotnih popoldanskih tekem, na domačem obračunu proti Newcastlu je United popeljal v vodstvo v sodnikovem podaljšku, ko je izkoristil napako vratarja gostov Freddiea Woodmana. Ta je po strelu Masona Greenwooda izpustil žogo iz rok, Ronaldu pa je ni bilo težko spraviti v mrežo.



Gostje so prek Javierja Manquilla v 56. minuti izenačili, toda šest minut pozneje je Ronaldo udaril še enkrat in svojo ekipo približal točkam, ki so jo vsaj začasno popeljale na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Po Ronaldu sta se med strelce za izid 4:1 vpisala še njegov rojak Bruno Fernandes in Jesse Lingard.



United ima zdaj deset točk, točko na drugem mestu zaostaja Manchester City, ki je dobil derbi v Leicestru. Strelec edinega zadetka je bil v 62. minuti Bernardo Silva.

