Tako močan, da se ni oziral na druge

RATEČE • Če je mogoče soditi po pripravljalnem obdobju, bo Anže Lanišek tudi v novi sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo pojutrišnjem s kvalifikacijami začela v Visli, med glavnimi slovenskimi aduti. Da je v dobri formi, je 26-letni Domžalčan potrdil tudi v pogovoru za Slovenske novice. »Počutim se dobro in uživam v skokih, kar mi je tudi najpomembneje. So sicer še določene malenkosti, a se zaradi njih ne vznemirjam več toliko, kot sem se prej,« je zaupal Lanišek. Član SSK Mengeš je navedel še en razlog, ki kaže na njegovo dobro pripravljenost. »V Oberstdorfu smo skakali skupaj z Nemci, v Planici z Norvežani, vendar pa drugih nisem opazoval. Počutil sem se tako močnega, da se nisem oziral na druge. Osredotočal sem se predvsem nase in na svoje skoke,« je poudaril Lanišek.

Iz prejšnje sezone, v kateri je prvič okusil slast zmage med elito, se je veliko naučil, tako da se zna kdaj taktično bolje odzvati. Olimpijske igre v Pekingu, na katerih iz različnih razlogov ni mogel pokazati vsega, kar zna, pa so bile – kot je pripomnil – zgodba zase. Za nobeno skakalnico ne more reči, da je ne mara, več pa je takšnih, ki jih ima rad. »Pred kratkim smo po dolgem času spet skakali na srednji napravi v Oberstdorfu, prvič po lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem sem osvojil bronasto kolajno. Že takoj me je na njej spet spremljal dober občutek, tako da sem si rekel: 'To je to!'« je razkril slovenski državni prvak in na vprašanje, pri katerih nastopih je doslej najbolj užival, naštel: »Zagotovo mi je med najljubšimi polet iz letošnje Planice, ko me je odneslo do osebnega rekorda 244 metrov. Vrhunski je bil tudi vikersundski polet (240 m), pa skok s tekme za veliko nagrado leta 2017 s srednje naprave v Čajkovskem (109,5 m) in prvi nastop iz lanskega Kuusama (147 m), ko sem prvič zmagal.«

Uživa v vožnji z gokartom

Finsko prizorišče ima rad tudi zaradi tamkajšnjih zimskih razmer, ki že konec novembra pričakajo skakalce. »Zima je moj najljubši letni čas in že komaj čakam na prvi sneg. Upam, da ga bomo dočakali. Lepo mi je, ko je vse prekrito s snežno odejo. To je zame čar zime,« je pribil Lanišek. Pred kratkim si je Anže kupil gorsko kolo, s katerim se najraje odpelje v gozd. »Kolesarim čez korenine in po pesku, da se umažem kot otrok. A ne divjam. Nemalokrat se odpeljem tudi skupaj s sinom Ijanom Luko in ženo Nastjo,« je zaupal v prejšnjih dveh sezonah najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu. Ni skrivnost, da Žaba, kakor ga kličejo, nadvse uživa tudi v vožnji z gokartom. S klubskim trenerjem Alešem Selakom sta se dogovorila, da se bosta po koncu sezone skupaj odpravila na dirkališče. »Aleš je sicer optimističen. Kar naj bo, upam le, da ne bova zletela s proge. V kartingu silno uživam. Že ko gledam dirke v formuli 1, se čudim, kako se dirkalniki držijo steze. To mi je res fascinantno,« je Lanišek še razkril, s čim se rad zamoti, da malo odmisli skoke.