Tadej zmaguje in vlaga v naslednike

Za slovenski tabor je drugi dan SP v Belgiji minil brez presežkov, v vožnji na čas je med članicami Eugenia Bujak zasedla 19. mesto, med mlajšimi člani pa sta bila Nik Čemažar in Anže Skok 35. in 45. Danes pa bo v naši reprezentanci slavnostno ne glede na izplen mladink in mladincev, proslavili bodo 23. rojstni dan Tadeja Pogačarja.



Ta starost je v kolesarstvu prelomnica, ko je uvajanja v kategoriji do 23 let že konec in na tekmovalni poti praviloma ostanejo le dovolj nadarjeni. Za Tadeja je tovrstno slovo od mladosti napočilo že leta 2019, ko je kot 20-letnik oblekel dres ekipe UAE in se ni več oziral. Le nekaj mesecev je čakal na prvo zmago v svetovni seriji na dirki po Kaliforniji, jeseni je že stal na odru za zmagovalce na Vuelti, a prava eksplozija je šele sledila.

Pogi je starost, pri kateri se večina njegovih kolesarskih vrstnikov sooča s težko odločitvijo, kako naprej, dočakal kot dvakratni zmagovalec Toura, dobitnik olimpijske kolajne in najbolje plačani kolesar na svetu. Pred tremi leti je še branil barve Roga …



»Nisem si predstavljal, da bo dosegel kaj takšnega, dve zmagi na Touru, ob tem še kup drugih izvrstnih uspehov, to je nekaj neverjetnega,« o meteorskem vzponu nekdanjega varovanca pravi Miha Koncilija, Pogačarjev prvi trener pri ljubljanskem klubu in sokrajan iz Komende.

Neverjetno se zdi tudi to, da kolesarski svet bržkone še ni bil priča vsemu, kar zmore Pogačar. »Ne smem še nastopiti na dveh tritedenskih dirkah v eni sezoni, ker sem še vedno sredi telesnega in psihičnega razvoja,« je slovenski as, ki je včeraj praznoval obletnico zmage na lanskem Touru, odvrnil na vprašanje, zakaj letos ni nastopil na dirki po Španiji.



Naj ostane takšen, kot je



»Strinjam se, da še ni na vrhuncu moči, ima še veliko rezerve, tudi v količini treninga in dirk. V ekipi UAE dobro delajo z njim, Tadej bi bil na Vuelti letos bržkone sposoben zmagati ali končati vsaj v prvi trojici, a je boljša naložba to, da ostane visoko motiviran in zdrav. Še vedno je mlad in še ni bilo kolesarja, ki bi bil pri teh letih na vrhuncu. Vsaj še 10 izjemnih let ima lahko še pred sabo,« svetlo Pogačarjevo prihodnost napoveduje Koncilija, ki ga navdušuje tudi šampionova skromnost.



»Najbolj me veseli, ker se ni nič spremenil, ostaja preprost fant, malo težje ga morda dobiš kot nekoč, kar je razumljivo. Za rojstni dan mu želim le, da ostane takšen, kot je, naj bo zdrav in nas še naprej razveseljuje z uspehi,« je Koncilija voščil Pogačarju, ki je tudi glavni financer Pogi Teama.

Rogovemu mladinskemu pogonu odstopa zaslužke od individualnih sponzorstev.



»Izjemno je, da pri teh letih vrača klubu, pri katerem je nekaj dobil. Nič nam ne dolguje, a ima v sebi čut, da lahko tudi drugim odpira vrata. Lahko bi si privoščil več, a deli del zaslužka, da lahko delamo na višji ravni,« je o prvem slovenskem zmagovalcu Toura še dejal Koncilija, ki ga na nedeljski cestni dirki na SP pričakuje v zanj neobičajni vlogi: »Kapetan bo tokrat bržkone Matej Mohorič, tudi Luka Mezgec je dobro pripravljen, zato bosta Primož Roglič in Tadej morda v drugačnih vlogah, kot smo ju vajeni: da bosta pomagala ekipi, predvsem Mateju, v boju za dober rezultat.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: