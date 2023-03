Tadej Pogačar si ni postavil italijanskega spomenika

Niti številka ena na svetu Tadej Pogačar (UAE) ne more zmagati na vsaki dirki. To je eden od naukov 114. dirke Milano–Sanremo, na kateri si je enega od največjih uspehov v karieri prikolesaril Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) in nasledil prvega slovenskega zmagovalca italijanske pomladi Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).

Pogačar 4. in Mohorič 8., to je slovenski izkupiček na prvem spomeniku sezone. Pred nekaj leti bi bil to zgodovinski rezultat za slovensko kolesarstvo, zdaj je korak nazaj od lani, ko je Moho zmagal z vratolomnim spustom, Pogi pa si je v zasledovalni skupini prisprintal 5. mesto.

Predvsem od 24-letnika s Klanca pri Komendi so vsi pričakovali, da se bo tokrat izstrelil na vrh, za njim je izjemen začetek tekmovalnega leta, v katerem je v 13 tekmovalnih dneh slavil devet zmag. Deseta mu ni bila usojena v Sanremu, čeprav je storil vse v svojih močeh, da bi jo dosegel. Napadel je v zadnjem kilometru vzpona na Poggio in poskrbel za odločilno selekcijo, ob kateri je z njim ostala zvezdniška druščina.

Slovencu, ki mu malodane ni para na etapnih dirkah, so se pridružili največja specialista za ciklokros in enodnevne dirke van der Poel in Wout van Aert (Jumbo Visma) ter najboljši kronometrist in dirkališčni kolesar na svetu Filippo Ganna.

Najprej je Milano-Sanremo dobil dedek Raymond Poulidor, zdaj še njegov vnuk Mathieu van der Poel. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Najmočnejši in tudi taktično najbolj luciden je bil van der Poel. Počakal je na Pogačarjev napad, nato tudi na to, da je vrzel za njim pokril van Aert, naposled pa pospešil tik pod vrhom Poggia in se odpeljal naproti zmagi, s katero je ponovil uspeh svojega slavnega francoskega dedka. Raymond Poulidor je svojo edino spomeniško zmago slavil v Sanremu 18. marca 1961, njegov vnuk Mathieu van der Poel pa svojo tretjo (za pasom ima že dirki po Flandriji 2020 in 2022) 18. marca 2023.

»Odkar sem končal sezono v ciklokrosu, sem bil povsem osredotočen na to dirko. Vedel sem, da bom potreboval nekaj tekmovalnih dni, da bom v vrhuncu forme, in mislim, da sem v Sanremu pokazal največ, kar zmorem,« je dejal 28-letni Nizozemec. Italijani so zmagovalcu pripisali oceno 10, do Pogačarja so bili neusmiljeni. Gazzetta dello Sport mu je dala negativno 5.

»Moral bi zmagati v Sanremu, sanjal je o tem, da bi v cilj prispel sam, ali je bil prepričan, da mu to lahko uspe. Premagali so ga na vseh terenih: na Poggiu, v spustu in sprintu. Žgoče razočaranje,« so si dali duška v milanskem časniku, v katerem so kot italijansko odkritje v boju za vrh na klasičnih dirkah izpostavili Ganno.

Primož Roglič po Kataloniji

Vendar je njegov spomeniški račun še prazen, Pogačar in van der Poel pa imata po zadnji bitki vsak po tri zmage, največ med aktivnimi profesionalci. Van der Poel je dve, lansko Flandrijo in letošnji Sanremo, dobil na Pogačarjev račun. Slovenec je opravil težaško delo pri redčenju vrst tekmecev, sadove je pobral Nizozemec, ki je na velikih klasikah nerešena Pogačarjeva uganka.

»Ničesar ne obžalujem. Imel sem en cilj, to je bil napad na Poggiu, potem ko ekipe opravijo svoje delo. Nisem bil dovolj močan za samostojen pobeg, nato pa je napadel van der Poel. Nisem mu mogel slediti. Vedel sem, da bo težko, a imam visoka pričakovanja za to dirko v naslednjih letih. Mogoče bom prihodnjo sezono poskusil kako drugače, lani sem napadel štirikrat, letos enkrat. Tokrat je zmagal najboljši in tudi na dirki po Flandriji bo zmagal najboljši,« je revanšo 2. aprila nizozemskemu tekmecu in prijatelju napovedal Pogačar.

39,41 km/h je bila povprečna hitrost van der Poela na vzponu na Poggio, ki ga je opravil v rekordnem času 5:38.

Tako kot Mohorič, ki je upe na drugo zaporedno zmago v Sanremu pokopal ob Pogačarjevem napadu na Poggiu, se zdaj seli v Belgijo. Pred dirko po Flandriji bo nastopil še na ogrevalnih E3 Saxo Classic in okoli Flandrije. Kolesarski cirkus pa gre naprej že danes s Primožem Rogličem (Jumbo Visma), ki se bo na šestdnevni dirki po Kataloniji udaril s svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step).