Tadej Pogačar nasmejan kljub zlomljenemu zapestju (FOTO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se je danes prek instagrama oglasil navijačem po nedeljskem nesrečnem padcu na dirki Liege–Bastogne–Liege, med katerim si je zlomil zapestje. Ta čas je že doma, v Monaku, od koder je zapisal, da je lahko še vesel, da ima zlomljeno le zapestje.

Pogačar je padel po 84,5 km dirke, potem ko je pred njim na spustu na luknjičasti cesti razneslo gumo Dancu Mikkelu Honoreju. Oba sta zaradi poškodb predčasno končala 109. preizkušnjo Liege–Bastogne–Liege.

»Sr... se zgodi. Imam srečo, da je zlomljeno samo zapestje, glede na noro nesrečo, ki se je zgodila. Resnično želim najboljše okrevanje Mikkelu Honoreju, ki je padel še precej huje kot jaz,« je na instagramu zapisal Pogačar.

»Težko je opisati, kako srečen sem ob takšni podpori in pomoči vseh navijačev, družine, prijateljev, ekipe UAE Team Emirates in še posebno bolnišničnega osebja. Resnično sem presenečen in hvaležen za to,« je dodal 24-letni Slovenec in dodal, da upa, da se kmalu vrne na ceste.

​

Obenem je čestital Belgijcu Remcu Evenepoelu za zmago na najstarejšem kolesarskem spomeniku ter ga v šali spodbodel: »Čestitke za zmago, najina bitka bo morala počakati do naslednjič.«

Pogačar je v nedeljo v Genku uspešno prestal operacijo zapestja, predvidoma bo okreval od pet do šest tednov.

Preberite še: