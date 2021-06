Tadej Pogačar celjski grof in slovenski kralj

Tadej Pogačar je na vzponih na Svetino in Celjski grad pokazal, po kaj je prišel na 27. dirko po Sloveniji. V 2. etapi je bil za razred ali dva močnejši od tekmecev ter oblekel zeleno majico vodilnega, ki mu jo lahko pred nedeljo odvzame samo še kaj nepredvidenega.



Simultanka je preblag izraz za to, kar je 22-letni kapetan ekipe UAE uprizoril v zadnjih 24 km preizkušnje od Žalca do Celja (147 km). Na vzponu na Lipo se je še skrival v glavnini, ko pa so tekmeci – ekipa Bahrain Victorious je do konca navila tempo za Mateja Mohoriča – pripravljali napad nanj, je sledil trenutek resnice. Ko je šampion Toura pospešil na začetku vzpona na Svetino, mu nihče ni mogel slediti.



Najdlje je v lovu za njim vztrajal Italijan Matteo Sobrero (Astana), vendar je bila to vnaprej izgubljena bitka. Pogačar je v svojem slogu grizel asfalt proti 697 m visokemu vrhu, za nameček sta mu hrbet krila moštvena kolega. Diego Ulissi in Rafal Majka sta ujela Sobrera ter imela pod nadzorom tudi druge zasledovalce, ki so se priključili neuspešnemu lovu za Pogačarjem. Komendčan si je v klanec prikolesaril slabo minuto naskoka, ki se ni zmanjševal, čeprav se je zavitega spusta lotil preudarno. Na vzponu na Celjski grad je Pogi spet na vso moč pritisnil na pedala in za številne navijače ob trasi uprizoril zaključek, vreden šampiona Toura.



»Podobna etapa je bila na sporedu pred dvema letoma, tedaj je bilo zelo vroče in nisem imel pravih nog. Tokrat sem se odločil, da bom šel ves vzpon na Svetino na vso moč. Ko sem si prikolesaril nekaj prednosti, sem bil lahko bolj previden na spustih. Zelo mi je všeč ta etapa, klasika na dirki po Sloveniji. Nisem napadel z namenom, da bi že odločil zmagovalca dirke, nisem pričakoval takšne prednosti in zelo sem zadovoljen z razpletom,« je Pogačar z nasmeškom na obrazu razlagal na Celjskem gradu, na katerega je prikolesaril 1:22 pred zasledovalci.

Prva zmaga in zelena majica

Med njimi je imel največ moči Mohorič, ki je poskrbel za dvojno slovensko zmago in preprečil dvojno zmago kolesarjev ekipe UAE, tretji je bil dvakratni zmagovalec dirke po Sloveniji Ulissi. Pogačar je na en mah z etapno zmago postal celjski grof in z zajetno prednostjo, ki si jo je prikolesaril, še slovenski kralj. To je bila njegova prva etapna zmaga in tudi prva zelena majica na dirki po Sloveniji, čeprav ima za pasom že po tri etapne zmage na Vuelti in Touru, rumeno majico z Elizejskih poljan, 1. mesto na Liege–Bastogne–Liege …



V objemu izbranke Urške Žigart se mu je nasmešek bolj kot zaradi 24. zmage med profesionalci širil, ker je z odliko prestal prvi preizkus pripravljenosti po višinskih pripravah v Sestrieru. Pred preostalimi etapami – danes je na vrsti razgibana posavska od Brežic do Krškega (165,8 km) – se zdi odprto le še vprašanje, ali bo na koncu njegova prednost večja od 1:50, za kolikor je Rigoberta Urana leta 2018 ugnal Primož Roglič. Slednji je s Celjskega gradu na priprave v Tignes dobil sporočilo, da ga bo na startu Toura 26. t. m. v Brestu pričakal vrhunsko pripravljeni Pogačar.

