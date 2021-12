Tadej Pogačar bo še prišel v Cankarjev dom

Leto 2021 je bilo malodane od začetka do konca leto Tadeja Pogačarja. Šampion s Klanca pri Komendi je od februarja do oktobra zmagoval kot za stavo ter se pri rosnih 23 letih že vpisal med legende kolesarskega športa. Zadnje tedne kot po tekočem traku pobira še nagrade, ki pritičejo najboljšim. Po Rogovem zlatem kolesu za najboljšega slovenskega kolesarja je prejel francoski Velo d'Or najboljšega na svetu. Sledilo je logično nadaljevanje na podelitvi slovenskega športnika leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije, na kateri se je včeraj veselil prvega mesta pred Primožem Rogličem in Luko Dončićem.

»Ta prestižna nagrada je pika na i po tako izjemnem letu. Veselim se nagrade najboljšega v Sloveniji v izjemni konkurenci, veselil sem se tudi dogodka, za katerega bi se lepo oblekel in prejel to nagrado. Na žalost se ga nisem mogel udeležiti, upam, da se ga bom lahko še kdaj,« je Pogačar zbranim v Cankarjevem domu sporočil po videopovezavi. V njegovi ekipi UAE so ocenili, da je bolje, da zaradi epidemičnih razmer slovensko javnost pozdravi na daljavo. »Zaradi te odločitve sem bil razočaran, vendar jo razumem, čez dva dneva odhajam na pripravljalni tabor in ne smemo tvegati, da s seboj prinesem okužbo,« se je še opravičil Pogačar, ki je na odru v Gallusovi dvorani že stal leta 2018 kot najobetavnejši mladi slovenski športnik.

Lani ga je prehitel kolesarski prijatelj in tekmec Roglič. Tudi letos sta prvi in drugi, le v drugačnem vrstnem redu. Oba sta v letu 2021 slavila po 13 zmag, Pogačarjeve pa so imele večjo zgodovinsko težo, ne nazadnje so ga popeljale na vrh lestvice Svetovne kolesarske zveze, na kateri je pred njim tako kot na športniku leta dve leti kraljeval Roglič. Ker je letos ob drugi zmagi na Touru dobil tudi dva od petih enodnevnih spomenikov (Liege-Bastogne-Liege in po Lombardiji), so Pogačarja postavili ob bok najboljšemu v zgodovini Eddyju Merckxu. To je nazadnje pred njim namreč leta 1972 uspelo legendarnemu Belgijcu. Temu gre dodati še olimpijski bron na cestni dirki, a pri Pogačarju ni dvoma, kaj ima v kolesarskem svetu največjo težo.

Najprej sneg, nato kolo

»Tour de France je letos pustil največji pečat, brez pomislekov. Tour je največja dirka, OI so sicer na vrsti le na vsaka štiri leta, vendar sem v Franciji zmagal, v Tokiu pa sem bil tretji. Če bi bila moja kolajna zlata, bi bilo morda bolj izenačeno, tako pa prevladuje Tour,« vztraja Pogačar, ki ne namerava spati na lovorikah.

»Začeli smo pošteno trenirati, zdaj so na vrsti prvi pripravljalni tabori, januarja pa že zelo konkretne priprave v Španiji, saj bo februarja na vrsti dirka po ZAE,« si je rokave zavihal Pogi, ki pa se zna z moštvenimi kolegi tudi zabavati, ko ni v kolesarskem sedlu. Oktobra so se v ZAE preizkusili v dirkalnikih, ta teden se odpravljajo v Madonno di Campiglio. »To ne bodo klasične kolesarske priprave, tekli bomo na smučeh, morda tudi smučali, gre bolj za sprostitev, preden bo šlo v novem letu zares,« je še dejal Pogačar.