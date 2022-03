Tadej Pogačar bi vladal še v Flandriji

Pogled na vrh jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI) še nikoli ni bil tako prijeten za slovenske navijače kot ta teden. Na Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na prvih dveh mestih smo že vajeni, prvič pa je med najboljšo peterico skočil še Matej Mohorič. Le Wout van Aert in Julian Alaphilippe sta se vrinila med slovenske ase, ki jih že čakajo novi izzivi. Najprej Pogačarja, ki se bo danes spoznaval z dirkanjem po flandrijskih tlakovcih.

»Zelo sem se veselil prihoda v Flandrijo, kolesarska zgodovina in strast sta v Belgiji edinstveni in komaj čakam, da bom del tega. Pripravljenost je dobra in upam, da bomo v ospredju, vendar si na tlakovcih ne delam utvar. Vem, da gre za drugačen način dirkanja, kot sem ga vajen. Vendar ga bom poskušal vsrkati in čim bolj uživati. Moj moštveni kolega Matteo Trentin izjemno dobro pozna te klasične dirke, zato se bomo naslonili na njegove izkušnje. Zame je to neke vrste korak v neznano, vendar se ga zelo veselim,« je kapetan ekipe UAE povedal pred dirko okoli Flandrije (Dwars door Vlaanderen), ki si je leta 2018 izborila status generalke za vrhunec sezone v Belgiji.

V nedeljo bo na sporedu kraljica klasik, dirka po Flandriji (Ronde van Vlaanderen), pred katero med kolesarskimi komentatorji najbolj duhove buri Pogačar. Prvič bo nastopil na drugem spomeniku sezone, na katerem praviloma zmagujejo kolesarji drugačnega kova. Zadnji aktualni zmagovalec Toura, ki ga je dobil, je bil leta 1969 Eddy Merckx.

Zvezdnik s Klanca pri Komendi bi sodeč po letošnji formi, s katero si je prikolesaril že sedem zmag, lahko na 272,5 km dolgi preizkušnji ponovil ta podvig, vendar gre, kot je dejal, za skok v neznano. Zato mu bo današnja ogrevalna dirka prišla prav. Opraviti bo sicer imel z »le« 183,9 km dolgo traso s 13 kratkimi vzponi in petimi odseki po granitnih tlakovcih ter tudi z občutno šibkejšo konkurenco kot v nedeljo.

Dvoboj z van der Poelom

Dwars door Vlaanderen (najuspešnejši Slovenec na tej dirki je Borut Božič z 2. mestom leta 2013 in 3. leto pozneje) se napoveduje predvsem kot dvoboj med Pogačarjem in Mathieujem van der Poelom (Alpecin Fenix), ki je s 3. mestom na Milano–Sanremo uspešno prekinil dolg dirkaški post. Tudi nizozemski as upa, da bo tu izpilil formo za nedeljo, ko bodo na startu vsi najbolj vroči kolesarji za klasike tačas.

Prvi favorit bo van Aert, ki bo v navezi s Christophom Laportom (oba Jumbo Visma) trd oreh za vse tekmece. Kajpak ne gre pozabiti na Mohoriča, ki ga je spektakularna zmaga v Sanremu povzdignila na peto mesto lestvice UCI in med favorite na domala vsaki veliki enodnevni dirki.